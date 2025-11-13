Mbi 1.000 punonjës të Starbucks në SHBA hyjnë në grevë

Sindikata e punonjësve të Starbucks, “Starbucks Workers United”, nisi grevë mbarëkombëtare në SHBA në të paktën 40 qytete në “Ditën e Kupës së Kuqe”, një nga ditët më të mëdha të shitjeve të vitit për Starbucks, transmeton Anadolu.
Pasi baristët dhe gjiganti i kafesë nuk arritën marrëveshje kolektive “Workers United” votoi për të autorizuar një grevë të pacaktuar, duke shkaktuar protestën, e cila sipas sindikatës përfshin mbi 1.000 baristë në mbi 65 dyqane.
Që kur sindikata hodhi poshtë një ofertë të kompanisë në prill, anëtarët e sindikatës pretendojnë se Starbucks nuk ka bërë ndonjë propozim të ri për tema të rëndësishme si pagat dhe numri i stafit. Përveç kësaj, punëtorët duan të zgjidhin qindra ankesa lidhur me praktikat e paligjshme të punës, përfshirë akuzat për hakmarrje kundër anëtarëve të sindikatës.
Sipas “Workers United”, e cila filloi të organizohej në Starbucks në vitin 2021, ajo aktualisht përfaqëson mbi 12 mijë punonjës në mbi 550 lokacione. Sindikata përfaqëson vetëm 9.500 punonjës në 550 kafene, tha biznesi për CNBC javën e kaluar.
Duke kërcënuar se do ta bëjnë këtë “grevën më të madhe dhe më të gjatë në historinë e kompanisë nëse Starbucks nuk arrin të përmbushë kontratë të drejtë sindikale dhe të zgjidhë akuzat për praktikat e padrejta të punës”, baristët pretendojnë se janë gati të intensifikojnë ndalimin e punës.