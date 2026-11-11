Mbi 1.5 miliard gra dhe vajza përballen me rreziqe nga klima dhe pabarazia

Më shumë se 1.5 miliard gra dhe vajza në mbarë botën, ose mbi një të tretën e numrit të përgjithshëm, jetojnë në zona ku rreziqet klimatike ndërthuren me pasigurinë ekonomike dhe pabarazinë gjinore, paralajmëroi të martën UN Women.
Në një raport të ri, agjencia e Kombeve të Bashkuara tha se 73 për qind e vendeve i pranojnë rreziqet klimatike që prekin në mënyrë të veçantë gratë në planet e tyre kombëtare për klimën. Megjithatë, vetëm pak më shumë se një e treta e vendeve i trajtojnë këto rreziqe në mënyrë gjithëpërfshirëse.
Sipas skenarit më të keq, kriza klimatike mund të çojë edhe 141 milionë gra dhe vajza të tjera në varfëri ekstreme.
Të dhënat nga 24 vende tregojnë se një rritje e temperaturës me 1 gradë Celsius lidhet me humbje të të ardhurave për gratë 34 për qind më të mëdha se për burrat.
Ndërkohë, në 14 vende, thatësirat e zgjatura dhe ekstreme janë lidhur me një rritje prej 21 për qind të mundësisë që vajzat adoleshente dhe gratë e reja të përballen me dhunë seksuale.
“Gratë në mbarë botën tashmë po udhëheqin luftën për një të ardhme më të mirë”, tha drejtoresha ekzekutive e UN Women, Sima Bahous, duke bërë thirrje për të drejta, burime dhe fuqi të barabartë në vendimmarrje.
Gjatë COP31, UN Women u bëri thirrje qeverive të rrisin financimin për klimën duke marrë parasysh barazinë gjinore dhe të forcojnë mbrojtjen e të drejtave të grave. /mesazhi