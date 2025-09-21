Mbi 1,000 emigrantë mbërrijnë në Britani brenda një dite

Më shumë se 1,000 emigrantë kaluan Kanalin La Manche drejt Mbretërisë së Bashkuar të premten, vetëm një ditë pas deportimit të parë në kuadër të marrëveshjes “një për një” mes Britanisë dhe Francës.
Sipas Ministrisë së Brendshme britanike, 1,072 persona mbërritën në 13 varka të vogla, duke çuar totalin e këtij viti në 32,103 – një rekord për këtë periudhë.
Në bazë të marrëveshjes së re, për çdo emigrant të riatdhesuar në Francë, Britania pranon një azilkërkues përmes një rruge të ligjshme. Megjithatë, numri i lartë i kalimeve tregon se masa ende ka ndikim të kufizuar. Fluturimet e para për transferimin e azilkërkuesve nga Franca drejt Mbretërisë së Bashkuar priten javën e ardhshme.