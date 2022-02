Mbi 12 mijë raste aktive me COVID-19

Vazhdon të jetë i lartë numri i rasteve aktive me COVID-19. Aktualisht në Kosovë janë 12 mijë e 651 raste aktive me coronavirus.

Prishtina ka më së shumti raste aktive me COVID-19. Aktualisht në kryeqytet janë 2 mijë e 764 raste aktive. Ndërsa Peja ka 965 raste, Ferizaj 827, Gjilani 821, Prizreni 748, Fushë Kosova 604, Gjakova me 558 raste dhe komuna tjera po ashtu me qindra raste aktive.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) njoftoi të dielën për 6 raste të vdekjes dhe 602 raste të reja me COVID-19.