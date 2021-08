Mbi 40 milionë euro nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike – përfitojnë prodhuesit vendor, ata që kanë humbur familjarët nga COVID-19 dhe personeli mjekësor

Qeveria e Kosovës një ditë më parë ka marr disa vendime lidhur me zbatimin e Pakos së Ringjalljes Ekonomike nga pandemia COVID-19.

Këto vendime kanë të bëjnë për krijimin e vendeve të punës, përkrahje për prodhuesit vendor, shtesat për fëmijët, ata që kanë humbur anëtarët e familjes nga COVID-19 dhe ndihmë për familjet me nevojë me kuponë ushqimor.

Në mbledhjen e fundit të Qeverisë, janë ndarë 15 milionë euro për masën që parasheh krijimin e vendeve të punës, 12 milionë euro për mbështetje për familjen, 10.43 për prodhuesit vendor dhe 2.7 milionë euro për shëndetësinë.

“Përmes masës 1 – Mbështetja e Punësimit synohet krijimi i vendeve të reja të punës, duke mbështetur në mënyrë të drejtpërdrejtë punëkërkuesit. Nё zbatim tё kësaj mase janë ndarë mjete nё vlerё prej 15 milionё euro për masën 1.1 – rikthimi në punë i atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë; masën 1.2 – mbështetja për të punësuarit e formalizuar; dhe masën 1.3 – mbështetja e punësimit të grave”, ka njoftuar Ministria e Financave, shkruan Telegrafi.

Vlen tё theksohet se afati i aplikimit për masën 1.1, 1.2 dhe 1.3 bёhet nё mёnyrё elektronike përmes platformës EDI tё ATK-sё dhe do të jetë i hapur deri më 15 tetor 2021.

Mё tutje, nё zbatim tё masës 2.1 – Subvencionimi i Kredive Investive, Qeveria ka ndarë 10.43 milionё euro për subvencionimin e kredive investuese të bizneseve prodhuese e përpunuese.

Këto mjete janë siguruar nga emetimi i “Bonove të Diasporës”, instrument financimi ky që ka pasur për qëllim kanalizimin e kapitalit të diasporës drejt investimeve për ndërtimin dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit.

Pёr masёn e tretë, që parasheh mbështetjen e familjes janё ndarё mjete financiare në shumën prej 12 milionë euro.

“Masa 3.1 – mbështetja për familjet që kanë humbur familjarin, masёn 3.4 – kuponë ushqimi për familjet në nevojë dhe masёn 3.5 – pagesa për lehonat dhe shtesat për fëmijë. Përgjithësisht, Masa 3 paraqet një hap jetik në përpjektjet tona për zbutjen e varferisë, si dhe ndihmën ndaj familjeve që kanë humbur më të dashurit në luftën me virusin COVID-19″, vijon njoftimi.

Sipas ministrit të Financave, Hekuran Murati ka njoftuae se duke filluar nga ky vit do të nis shpërndarja e shtesave për fëmijët dhe mbështetja për lehonat.

“Duke filluar nga ky vit, diçka që është planifikuar në vitin e ardhshëm por për shkak të performancës më të mirë buxhetore, ku është siguruar kjo shumë, mund të fillojmë ta zbatojmë edhe para datës që ishte planifikuar. Nga ky vit do të fillojmë me moshat 0-2 vjeç, ku çdo gjashtë muaj do të kemi shtesë të viteve të fëmijëve, duke arritur në vitin 2023 kur përmbushet mosha 16-vjecare”, ka njoftuar Murati, përcjell Telegrafi.

Gjithashtu janë ndarë 2.7 milionë euro për pagesa shtesë për personelin mjekësor.

Ministri Murati në mbledhjen e fundit të Qeverisë, ka thënë se kjo ndarje është për muajt gusht, shtator dhe tetor.

“Marrë parasysh situatën aktuale në sistemin shëndetësor, ne kemi marr vendim ndarjen e mjeteve shtesë për alokimin për ndihmë për stafin e përkohshëm prej 1,116 persona dhe marr parasysh ngarkesën e stafit ekzistues, është marr vendim e një pagese shtesë prej 10 për qind, por jo më pak se 60 euro, për tre muajt e ardhshëm, pra gusht, shtator, tetor”, ka thënë Murati.