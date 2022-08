Mbi 50 000 ushtarë rusë do të marrin pjesë në manovrën ushtarake

Mbi 50 000 ushtarë do të marrin pjesë në një manovër ushtarake ruse në shkallë të gjerë këtë javë.

“Manovra, e quajtur “Vostok 2022″, do të përfshijë vendosjen e 5 000 armëve dhe pjesëve të pajisjeve ushtarake, si dhe 140 avionëve dhe 60 anijeve luftarake dhe anijeve të tjera”, njoftoi sot Ministria e Mbrojtjes në Moskë.

Manovra, e cila do të fillojë të enjten dhe do të përfundojë të mërkurën e javës së ardhshme, do të zhvillohet në bazat e stërvitjes ushtarake në Siberinë lindore dhe Lindjen e Largët Ruse, si dhe në Detin e Japonisë.

Ushtarët e dislokuar jashtë thuhet se kanë mbërritur tashmë në zonën e trajnimit, ku përfshihet Bjellorusia, Kina dhe India.

“Manovra ushtarake, e cila zhvillohet rreth gjashtë muaj pas luftës së Rusisë në Ukrainë, ka të bëjë me sigurimin e sigurisë ushtarake të Rusisë dhe aleatëve të saj”, tha ministria. /atsh