Mbi 6 mijë serbë i konvertuan patentë shoferët e ilegalë të Serbisë në të Kosovës

Qytetarët e Kosovës po vazhdojnë konvertimin e patentë shoferëve nga ato ilegalet në ato të Republikës së Kosovës.

Mbi 6 mijë qytetarë serbë të Kosovës kanë konvertuar patentë shoferët e tyre nga ata ilegal në legal RKS, shkruan lajmi.net.

Më së shumti kërkesa janë paraqitur në Leposaviq ku numri ka shkuar në 1838 persona të cilët konvertojnë patentë shoferët.

Ndërkaq e dyta është Mitrovica e Veriut me gjithsej 1465 kërkesa, ku më pas variojnë me numër më të vogël edhe në komuna të tjera.

Në total numri i kërkesave për konvertimin e patentë shoferëve deri më tani ka arritur në 6043.

Kujtojmë se kanë mbetur vetëm edhe tri ditë ku patentë shoferët serbë nuk do të vlejnë në Kosovë.

E personat të cilët posedojnë patentë shoferë ilegal pas datës së përcaktuar do të gjobiten me 500 deri në 1000 euro, varësisht nga vendimi që merr Gjykata.

Kurse për ata që kapen mbi një herë me patenta shoferë ilegal, gjoba mund të shkojë në 1500 euro.

Kështu ka konfirmuar zëvendës komandanti i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani.

“Nëse ne policia e gjejmë një shofer që ka patentë shoferi serb pas skadimit të afatit të ndërrimit, për ne do të jetë sikur ai të mos ketë fare patentë shoferi. Këtyre shoferëve do t’u shqiptohet një gjobë, për të cilën gjykata do të vendosë më vonë se sa do të jetë ajo. Mund të shkojë nga 500 deri në 1000 euro. Nëse policia ju ndalon herën e parë, do të merrni një paralajmërim dhe një gjobë, pastaj gjykata vendos se çfarë të bëjë më pas. Kjo nuk varet nga policia. Shuma e gjobës mund të shkojë deri në 1.500 euro nëse një person kapet duke vozitur pa patentë kosovar më shumë se një here”, ka thënë Elashani.