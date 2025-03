Mbi 66 për qind e votave me postë të numëruara – këta janë dhjetë kandidatët më të votuar

66.31 për qind e kutive të votimit me postë janë numëruar deri më tani në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR).

Nga 187 kuti sa janë gjithsejtë kanë mbetur pa numëruar edhe 63.

Sipas rezultateve nga numërimi i 66.31% të votave me postë, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të jetë e para me 52.72%, e dyta renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 29.80%, e treta Partia Demokratike e Kosovës me 7.98% dhe e katërta Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – Nisma Socialdemokrate me 3.32%.

E nga këto vota të numëruara më poshtë ua sjellim 10 kandidatët më të votuar nga partitë shqiptare.

Lëvizja Vetëvendosje:

1.Albin Kurti – 20273 vota

2.Glauk Konjufca – 17882 vota

3.Xhelal Sveçla – 11653 vota

4.Faton Peci – 11488 vota

5.Hekuran Murati – 11147 vota

6.Albulena Haxhiu – 10859 vota

7.Donika Gërvalla – 10058 vota

8.Mimoza Kusari-Lila – 6989 vota

9.Arben Vitia – 6891 vota

10.Ejup Maqedonci – 5678 vota

Lidhja Demokratike e Kosovës

1.Lumir Abdixhiku – 10858 vota

2.Kujtim Shala – 7601 vota

3.Hysen Çekaj – 7457 vota

4.Doarsa Kica-Xhelili – 6246 vota

5.Gazmend Muhaxheri – 3141 vota

6.Bahrije Hyseni – 2694 vota

7.Hykmete Bajrami – 2555 vota

8.Alban Zogaj – 2470 vota

9.Fatmir Asllani – 2317 vota

10. Jeta Rafuna-Hasani – 2236 vota

Partia Demokratike e Kosovës

1.Bedri Hamza – 2901 vota

2.Memli Krasniqi – 1610 vota

3.Ragip Xhaka – 1309 vota

4.Vlora Çitaku – 1053 vota

5.Ganimete Musliu – 787 vota

6.Përparim Gruda – 770 vota

7.Enver Hoxhaj – 754 vota

8.Artan Behrami – 752 vota

9. Xhavit Haliti – 747 vota

10.Nait Hasani – 723 vota

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – Nisma

1.Ramush Haradinaj – 1147 vota

2.Daut Haradinaj – 808 vota

3.Time Kadrijaj – 566 vota

4.Bekë Berisha – 443 vota

5.Fatmir Limaj – 401 vota

6.Pal Lekaj – 372 vota

7.Lahi Brahimaj – 360 vota

8.Bashkim Ramosaj – 334 vota

9.Besnik Tahiri – 327 vota

10.Ardian Gjini – 320 vota

Kutjojmë se numërimi i votave me postë është duke vazhduar, madje në disa prej komunave nuk ka filluar ende.