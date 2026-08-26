Mbikëqyrësi i policisë në Gjenevë bën thirrje për masa kundër profilizimit racial

Organi i pavarur i ndërmjetësimit për policinë në Gjenevë bëri thirrje për masa institucionale për parandalimin e profilizimit racial dhe forcimin e besimit të publikut te forcat e rendit, raportoi të mërkurën Swissinfo, transmeton Anadolu.
Ndërmjetësi, i cili trajton mosmarrëveshjet mes policisë së Gjenevës dhe qytetarëve, publikoi rekomandimet me rastin e 10-vjetorit të themelimit.
Ai bëri thirrje për procedura më të qarta për trajtimin e ankesave, përfshirë sigurimin që policët t’i regjistrojnë zyrtarisht ankesat kur qytetarët këmbëngulin për t’i paraqitur ato.
Raporti theksoi gjithashtu rëndësinë e sjelljes së policisë gjatë kontakteve me publikun, veçanërisht gjatë kontrolleve të identitetit, duke theksuar se këto përballje mund të kenë ndikim afatgjatë në besimin te policia.
Ai rekomandoi që policët të shmangin gjuhën çnjerëzuese dhe të ruajnë komunikimin me respekt.
Organi bëri thirrje për kujdes të veçantë gjatë trajtimit të të miturve, përfshirë zhvillimin e intervistave në ambiente të përshtatshme dhe shmangien e qasjeve që mund t’i frikësojnë të rinjtë.
Ai rekomandoi gjithashtu më shumë privatësi gjatë bisedave në komisariate dhe tha se personat duhet të informohen kur u hiqet liria.
Personave që duan të paraqesin ankesa mund t’u tregohen mënyra të tjera për ndjekjen e çështjeve të tyre, por ky informacion duhet të jepet në mënyrë të qartë dhe me respekt, thuhet në raport.
Ndërmjetësi bëri gjithashtu thirrje për monitorimin e rekomandimeve për të siguruar zbatimin e tyre.
Më shumë se 130 persona kontaktuan organin në vitin 2025, ndërsa u hapën rreth 70 raste.
Shumica e ankesave u paraqitën nga qytetarët, ndërsa 12 raste u iniciuan me kërkesë të komandës së policisë së Gjenevës.
Rreth 30 raste mbetën në proces, ndërsa më shumë se 70 u mbyllën gjatë vitit.
Shumica e rasteve u zgjidhën brenda katër muajve.