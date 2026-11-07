Mbrëmja e kaluar ishte një nga netët më të tmerrshme që ka përjetuar Gaza.

Bombat nuk kanë reshtur për asnjë çast së rëni mbi banorët e saj. E sikur të mos mjaftonin bombardimet, shiu që ra më pas ua përmbyti edhe tendat ku kishin gjetur strehë.
Sa e sa njerëz kanë humbur gjymtyrët, të gjithë kanë humbur njerëz të dashur dhe shumica kanë mbetur pa një çati mbi kokë.
E megjithatë, bota vazhdon të sillet sikur gjithçka ka marrë fund.
Këtë herë zgjodha të mos publikoj asnjë fotografi të njerëzve të Gazës. Sepse edhe ata janë lodhur duke na treguar vazhdimisht vuajtjet dhe dëshpërimin e tyre, ndërkohë që ne i shohim këto pamje, por nuk bëjmë asgjë për ta.
Ky është një kujtim për mua dhe për ty: Mos i harrojmë njerëzit e Gazës vetëm sepse pamjet e vuajtjeve të tyre nuk na shfaqen më në rrjetet sociale.
— Omar Suleiman