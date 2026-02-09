Mbreti Charles u përball me protesta për shkak të lidhjeve të vëllait të tij me Epsteinin

Mbreti i Britanisë së Madhe, Charles III, u përball me protesta gjatë një vizite në Lancashire për shkak të lidhjeve të vëllait të tij Andrew Mountbatten-Windsor me miliarderin Jeffrey Epstein, i cili vdiq në burg ndërsa priste gjyqin për abuzim seksual të vajzave të mitura dhe drejtimin e një rrjeti prostitucioni, transmeton Anadolu.
Ndërsa përshëndeti publikun në stacionin e trenit në Clitheroe, një burrë bërtiti: “Sa kohë keni që e njihni Andrew (lidhjet e tij me Epstein)?”
Protestuesi u fishkëllye nga turma dhe personeli i sigurisë e largoi.
Mbreti Charles nuk iu përgjigj pyetjes së protestuesit.
Mbreti vazhdoi programin e tij, duke shtrënguar duart me publikun dhe duke pranuar lule dhe dhurata. Ai më pas u largua nga zona.
Clitheroe është një rajon që Mbreti Charles e ka vizituar shumë herë më parë dhe për të cilin ka treguar interes të veçantë.
Ky incident shënon herën e dytë që Mbreti Charles është përballur me protesta për lidhjet e dyshuara të vëllait të tij me Epstein, pas një proteste të ngjashme gjatë vizitës së tij në Essex javën e kaluar.
– Të gjitha titujt e tij u hoqën
Marrëdhënia e ngushtë e Mountbatten-Windsor me Epstein u zbulua në dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, me viktimën e Epsteinit, Virginia Giuffre, e cila pretendonte se kishte një lidhje me Princin Andrew, i cili atëherë ishte princ, kur ishte vetëm 17-vjeç.
Mountbatten-Windsor, i cili i mohoi akuzat, kishte hequr dorë nga të gjitha titujt e tij, përfshirë Dukën e Jorkut, për të shmangur dëmtimin e Familjes Mbretërore.
Megjithatë, në muajt e fundit të vitit të kaluar, për shkak të presionit në rritje dhe dokumenteve të publikuara rishtazi, Mbreti Charles ia hoqi atij edhe titullin “Princ”.
Pas presionit, Mountbatten-Windsor la shtëpinë e tij në Kështjellën Windsor dhe u zhvendos në një shtëpi fshati në territorin e Pallatit Sandringham, një pronë private e Mbretit Charles.