Mbreti i Jordanisë kundërshton çdo plan izraelit për aneksimin e Bregut Perëndimor

Mbreti Abdullah II i Jordanisë ka përsëritur refuzimin e vendit të tij ndaj çdo veprimi izraelit për të aneksuar territore palestineze, gjatë një vizite në Emiratet e Bashkuara Arabe, njoftoi pallati mbretëror.
Ai theksoi “kundërshtimin absolut të Jordanisë ndaj çdo mase izraelite që synon aneksimin e Bregut Perëndimor dhe dëbimin e palestinezëve”, si dhe refuzimin e çdo plani për zhvendosjen e tyre nga Gaza ose ndarjen e dy territoreve palestineze.
Deklaratat vijnë pasi disa zyrtarë izraelitë kanë sugjeruar mundësinë e aneksimit të pjesëve të mëdha të Bregut Perëndimor, si përgjigje ndaj njohjes së shtetit palestinez nga disa vende perëndimore këtë muaj.
Edhe Emiratet e Bashkuara Arabe paralajmëruan këtë javë se një veprim i tillë do të ishte një “vijë e kuqe”. /mesazhi