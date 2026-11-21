Mbrojtja Civile në Gaza ka njoftuar se ekipet e saj kanë nxjerrë trupat dhe mbetjet mortore të 129 personave nga rrënojat e 39 ndërtesave të shkatërruara në kampin e refugjatëve Nuseirat, Az-Zawayda dhe Deir al-Balah, në Gazën qendrore.
Rami al-Aidi, drejtor i Mbrojtjes Civile për Gazën qendrore, tha se 233 persona ishin raportuar të zhdukur nën rrënojat e këtyre ndërtesave.
Sipas tij, ekipet kanë punuar për 410 orë gjatë 53 ditëve të njëpasnjëshme për kërkimin dhe nxjerrjen e trupave.
Mbrojtja Civile tha se operacioni i nxjerrjes së trupave u financua nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe tashmë ka përfunduar fazën e dytë. /mesazhi