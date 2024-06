Mbrojtja Civile Palestineze gjen mbi 70 trupa të vd;ekur në Jabalia pas tërheqjes së Iz’raelit

Mbrojtja Civile Palestineze tha të premten se ekipet e saj gjetën trupat e më shumë se 70 njerëzve të vrarë në Jabalia në veri të Rripit të Gazës gjatë sulmit 20-ditor të ushtrisë izraelite në kampin e refugjatëve, transmeton Anadolu.

Ushtria izraelite më herët ishte tërhequr plotësisht nga zona e kampit dhe rrethinat e tij pas ofensivës, sipas një korrespondenti të Anadolu.

Në një deklaratë, zëdhënësi i Mbrojtjes Civile Mahmoud Basal tha për Anadolu se shumica e kufomave të gjetura janë gra dhe fëmijë.

Ai shtoi se 30 prej tyre i përkisnin familjes Asaliyya, duke përfshirë 22 gra dhe fëmijë.

“Ekipet tona nuk e kanë përfunduar ende punën e tyre në Jabalia dhe vazhdojnë të kërkojnë më shumë dëshmorë nën rrënojat e shtëpive të shkatërruara”, shtoi zëdhënësi.

Ai e përshkroi Jabalian si një “zonë fatkeqësie” për shkak të operacionit ushtarak izraelit, i cili shkatërroi infrastrukturën e kampit, duke përfshirë rrjetet e ujit dhe energjisë elektrike dhe objektet shëndetësore.

Autoritetet lokale në Gaza thanë më herët se ushtria izraelite “zbatoi një politikë të tokës së djegur” gjatë inkursionit të saj në kampin e refugjatëve Jabalia pasi la shkatërrime të mëdha në shtëpitë dhe infrastrukturën e kampit.

Izraeli ka vazhduar ofensivën e tij brutale në Gaza që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm.

Mbi 36.000 palestinezë janë vrarë që atëherë në Gaza, shumica dërrmuese gra dhe fëmijë, dhe mbi 82.000 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Gati tetë muaj pas fillimit të luftës izraelite, zona të gjera të Gazës janë nën rrënoja, krahas një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, e cila në vendimin e saj të fundit e urdhëroi atë të ndalonte menjëherë operacionin e tij në Rafah, ku mbi një milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.

