Mbrojtja e përkohshme në BE mbulon 4.4 milionë njerëz që u larguan nga Ukraina

Numri i njerëzve që ikën nga Ukraina dhe kanë mbrojtje të përkohshme në Bashkimin Evropian arriti në 4.41 milionë deri në fund të qershorit, ndërsa Gjermania priti numrin më të madh të këtyre përfituesve, transmeton Anadolu.
Numri i personave nga Ukraina nën mbrojtje të përkohshme u rrit me 24.380 ose 0.6 për qind, krahasuar me fundin e majit 2026, njoftoi sot Eurostat-i. Gjermania priti numrin më të madh të përfituesve me 1.28 milionë njerëz, që përbën 29.2 për qind të totalit të BE-së.
Polonia dhe Çekia pasuan Gjermaninë duke strehuar 961.170 dhe 390.810 njerëz, që përfaqësojnë përkatësisht 21.8 për qind dhe 8.9 për qind të totalit. Numri i individëve nën mbrojtje të përkohshme u rrit në 24 nga 27 shtetet anëtare të BE-së gjatë kësaj periudhe.
Italia shënoi rritjen më të madhe absolute me 4.115 përfitues të rinj, e ndjekur nga Çekia me 3.835 dhe Gjermania me 2.960. Anasjelltas, Polonia, Belgjika dhe Irlanda regjistruan ulje prej 6.335, 35 dhe 15 persona.
Çekia vëzhgoi raportin më të lartë të përfituesve të mbrojtjes së përkohshme me 35.8 për 1.000 njerëz ndërsa Sllovakia dhe grekët qipriotë shënuan 27.2 dhe 26.8, krahasuar me mesataren e BE-së prej 9.8.
Qytetarët ukrainas përbënin mbi 98.5 për qind të përfituesve të mbrojtjes së përkohshme në bllok deri në fund të qershorit. Gratë e rritura përbënin 43.4 për qind të popullsisë së përgjithshme nën mbrojtje ndërsa meshkujt e rritur përbënin 27 për qind dhe të miturit përfaqësonin 29.6 për qind.
Atribuimi i statusit të mbrojtjes së përkohshme u mbështet në Vendimin Zbatues të Këshillit të Marsit 2022, i cili njohu një fluks masiv të personave të zhvendosur për shkak të luftës. Këshilli Evropian miratoi një vendim në qershor 2025 për të zgjatur mbrojtjen e përkohshme për individët e zhvendosur deri në mars 2027.