Mbyllet aplikacioni i lajmeve me inteligjencës artificiale krijuar nga bashkëthemeluesit e Instagram

Aplikacioni përdorte inteligjencën artificiale për të sugjeruar lajme që përdoruesit mund të pëlqenin për ti lexuar, por mesa duket nuk ka arritur të kapë mjaftueshëm vëmendje.

Artifact, aplikacioni i lajmeve krijuar nga bashkëthemeluesit e Instagram Kevin Systrom dhe Mike Krieger, do të mbyllet një vit pas debutimit.

“Kemi ndërtuar diçka që një grup përdoruesish e dashuruan, por arritëm në përfundimin se tregut nuk është aq i madh sa të vijonim investimin,” tha CEO Kevin Systrom.

Aplikacioni do të fillojë mbylljen nga dita e sotme. Përdoruesit nuk mund të bëjnë më komente as postime, ndërsa Artifact do të lejojë leximin e lajmeve deri në fund të muajit Shkurt.

Që nga debutimi në Janar të 2023, Artifact ka shtuar disa veçori të reja interesante si përmbledhje artikujsh përmes AI, komentimin dhe raportimin e artikujve.

Systrom tha se ekipi prej 8 personash i Artifact do të shpërbëhet ndërsa ai shikon drejt të ardhmes për ndërtimin e gjërave të reja emocionuese.