McLaren ndryshon logon, por rikthehet te rrënjët e Bruce McLaren

McLaren është prodhuesi më i fundit i makinave që ka vendosur të ndryshojë identitetin e tij vizual, duke iu bashkuar një liste gjithnjë e më të gjatë kompanish automobilistike që kanë modernizuar logot në vitet e fundit.
Prodhuesi britanik i makinave sportive ka prezantuar një version të ri të markës, por pa hequr dorë nga historia e tij. Përkundrazi, identiteti i ri frymëzohet nga trashëgimia e garave dhe themeluesi Bruce McLaren.
Elementi më interesant është se logoja e re rikthehet te origjina e vetë emrit McLaren. Para se marka të bëhej një emër i njohur globalisht në automobilizëm, mbi një pikë servisi në Remuera të Zelandës së Re ishte thjesht emri i familjes McLaren.
Format e shkronjave të përdorura në atë periudhë kanë shërbyer si frymëzim për wordmark-un e ri, duke i dhënë kompanisë një pamje moderne pa shkëputur lidhjen me të kaluarën.
Logoja e McLaren ka ndryshuar disa herë gjatë historisë së kompanisë. Kreu i parë daton në vitin 1963, kur Bruce McLaren themeloi ekipin e tij të garave në Britani. Në të përfshihej edhe një kiwi, në nder të origjinës së tij nga Zelanda e Re.
Një tjetër element i rëndësishëm është Speedmark, simboli që McLaren përdor që nga viti 1997. Dizajni u frymëzua nga vorbullat aerodinamike të krijuara pas krahut të pasëm të një makine dhe me kalimin e viteve u shndërrua në një nga simbolet më të dallueshme të botës së supermakinave.
Por ndryshimi i logos vjen në një moment shumë më të rëndësishëm për kompaninë.
McLaren po përgatitet të zgjerojë ndjeshëm gamën e automjeteve, përtej modeleve sportive me motor të vendosur në pjesën qendrore që kanë përcaktuar identitetin modern të markës.
Dhe tani është konfirmuar edhe një model që për vite me radhë ishte mohuar: SUV-i i McLaren. Lansimi i tij pritet para fundit të kësaj dekade, ndërsa kompania po shqyrton gjithashtu një model të dytë me motor përpara dhe ulëse të pasme.
– YouTube www.youtube.com
McLaren thotë se identiteti i ri nuk është thjesht një ndryshim kozmetik. Kompania dëshiron që gjuha e re vizuale të funksionojë në makinat e saj, aktivitetet sportive, pikat e shitjes, platformat digjitale dhe pjesët e tjera të biznesit.
McLaren nuk është prodhuesi i parë që modernizon logon. BMW, Volkswagen, Honda, Jaguar dhe Lamborghini, mes shumë të tjerëve, kanë thjeshtuar ose modernizuar identitetet e tyre vizuale në vitet e fundit.
Modeli i parë që do të mbajë logon e re është McL 6GT me transmision manual, duke shënuar fillimin e një kapitulli të ri për markën britanike.