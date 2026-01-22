Me ftesë të presidentit Trump, Osmani në Davos për ceremoninë e themelimit të Bordit të Paqes

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka bërë të ditur se ndodhet në Davos me ftesë të presidentit amerikan, Donald Trump për ceremoninë e themelimit të Bordit të Paqes.
Osmani në një postim në Facebook ka publikuar pamje nga Davos.
“Mirëmëngjes nga Davos, ku jemi me ftesë të Presidentit Trump, në ceremoninë e themelimit të Bordit të Paqes”, shkruan Osmani.
Trump fton Kosovën në Bordin e Paqes, presidentja Osmani publikon letrën e presidentit amerikan
Ndryshe, një ditë më parë e para e shtetit ka publikuar edhe letrën e presidentit Donald Trump, përmes së cilës është ftuar Kosova që të jetë pjesë e Bordit të Paqes, si anëtare themeluese.