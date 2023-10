Më kanë marrë gjithçka, më kanë vjedhur shpresat, më kanë privuar nga ëndrrat!!….

Pra, nga çfarë të kem frikë? Nuk me lene asgjë për të cilën duhet të frikësohem.

Ju jeni ata që keni shumë për tu frikësuar dhe për të humbur. Sa për mua, une nuk kam asgjë për të humbur apo për tu frikësuar.

Gjithçka që kërkoj dhe shpresoj është një jetë më e mirë pasi të vdes dhe tua lë këtë jetë juve.

Por para se të vdes vendosa të mos vdes në heshtje. Vendosa të marr jetën e juaj me vete dhe t’ju shkaktoj dhimbjen maksimale. Ashtu siç më shkaktuat ju mua, shumë dhimbje, dëshpërim dhe zhgënjim, kam vendosur t’ju dërgoj në fund të ferrit, ndoshta do të paguani për disa nga mëkatet dhe mundimet që meritoni.

Nga: Halil Avdulli