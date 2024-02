“Më ndihmo me sa më shumë sexhde..!”

Rebia ibn Keab El-Eslemi (r.a) tregon:

Flija në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut (a.s). Njëherë, i çova ujin e abdesit dhe diçka tjetër që kishte nevojë.

– Më tha: “Kërko!”

I thashë: Kërkoj që të jem bashkë me ty në xhenet!

– Tha (a.s): “A ke ndonjë kërkesë tjetër?”

I thashë: Vetëm këtë!

– Tha (a.s): “Atëherë, më ndihmo për veten tënde me sa më shumë sexhde!” – (Transmetuar nga Muslimi)

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja