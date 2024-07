Më shumë kuaj/fuqi, më shumë aksidente: A lidhet fuqia e veturës me rritje të aksidenteve?

Duke analizuar raportet e përdorimit të mijëra makinave, duke i klasifikuar ato sipas markës dhe fuqisë mesatare të motorit, CarVertical u përpoq të zbulonte nëse ka një lidhje të drejtpërdrejtë midis fuqisë së automjetit dhe shpejtësisë dhe aksidenteve.

Një ekzaminim i të dhënave nga 43 prodhues veturash zbuloi se brenda çdo marke, modelet me fuqi më të lartë kishin një përqindje më të lartë të automjeteve të përfshira në aksidente krahasuar me modelet me fuqi më të ulët.

CarVertical merr shembullin e Tesla-s, ku shihet shumë qartë se sa më e lartë të jetë fuqia e motorit, aq më i lartë është numri i dëmtimeve të regjistruara. Nëse marrim automjete nga 100 deri në 200 kW (135 deri në 271 kuaj/fuqi), 53.6 për qind kanë histori të regjistruar aksidentesh.

Numri i aksidenteve rritet në 55,6 për qind për modelet që zhvillohen midis 200 dhe 300 kW (271 në 407 kW), 58,3 për qind nga 300 në 400 kW (407 në 543 kW) dhe deri në 62 për qind për ato me më shumë se 400 kW.

Nga të gjitha markat e shqyrtuara nga CarVertical, BMW shpesh dallohet me shifrat e saj mbi mesataren. Marka gjermane, për shembull, ka shkallën më të lartë të makinave të fuqishme të dëmtuara, përkatësisht 68.6 për qind me motorë që zhvillojnë 400 kW ose më shumë. Megjithatë, BMW-të më të dobëta gjithashtu vuajnë shumë: 60.3 për qind me 100 kW ose më pak (135 kuaj/fuqi ose më pak).

Studimi gjurmon gjithashtu markat që kanë një fuqi mesatare më të ulët dhe kanë një shkallë shumë më të ulët aksidentesh. Lancia, me një pjesë të makinave të dëmtuara prej 13.1 për qind, është katër herë më e mirë se Bentley dhe 53.1 për qind. Smart ka fuqinë mesatare më të ulët të motorit nga të gjitha markat e testuara dhe ka një shkallë përplasjeje prej 19.4 për qind. Pasojnë Fiat dhe Peugeot me përkatësisht 22.08 për qind dhe 33.85 për qind. Ekzistojnë gjithashtu dy përjashtime midis markave më të dobëta, të cilat kanë një përqindje relativisht të lartë të aksidenteve: Dacia (48.9 për qind) dhe Suzuki (50.8 për qind).