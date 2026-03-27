Media amerikane: Në luftën me Iranin janë plagosur mbi 300 trupa amerikane

Më shumë se 300 trupa amerikane janë plagosur në luftën me Iranin, me dhjetë ende në gjendje kritike dhe 273 tashmë të rikthyer në detyrë, sipas një lajmi të së premtes, transmeton Anadolu.
Një zyrtar amerikan tha për ABC News se 303 trupa janë plagosur, me dhjetë të plagosur rëndë dhe shumica e lëndimeve që kanë rezultuar nga lëndime traumatike në tru.
Pa njoftuar emrin e zyrtarit, lajmi thekson se shumica e lëndimeve janë nga dronët sulmues njëkahësh të Iranit dhe municionet shpërthyese dhe se ushtarët kanë pësuar lëndime nga shpërthimet në afërsi.
Përshkallëzimi rajonal ka vazhduar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 1.340 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem të atëhershëm Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me valë sulmesh me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.