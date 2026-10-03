Media iraniane: Djallëzia e këtij njeriu me “avion të rrëmbyer”

Pretendimi: Netanyahu planifikoi rrëmbimin e aeroplanit emiratas për ta futur Trump-in në një luftë të re
Media iraniane njoftoi dje, më 1 tetor, se ka informacione sipas të cilave kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dyshohet se planifikoi një operacion për të rrëmbyer një aeroplan që mbante flamurin e Emirateve pas një vizite në atë vend.
Netanyahu më parë u takua me Presidentin e Emirateve Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dhe sipas portalit iranian Presstv, një burim i informuar mirë zbuloi detaje të reja rreth incidentit që lidhet me aeroplanin e Emirateve, duke deklaruar se plani i kryeministrit izraelit për të fituar zgjedhjet e ardhshme është të tërheqë Presidentin e SHBA-së Donald Trump në një betejë të re kundër Iranit.
Duke folur për PressTV, burimi tha se ishte hartuar një “skenar absurd” që përfshinte rrëmbimin e një aeroplani që fluturonte nga Emiratet drejt territoreve të pushtuara, pas të cilit do të ulej në Arabinë Saudite, vetëm tre ditë pasi Netanyahu udhëtoi për në Emirate i shoqëruar nga disa zyrtarë të lartë ushtarakë dhe të inteligjencës.
Plani thuhet se është hartuar gjatë asaj vizite.
Burimi pohon se në atë kohë, përveç caktimit të një roli në projektet rajonale të regjimit izraelit, u mbajt edhe një takim shumëpalësh me zyrtarë nga disa vende të tjera arabe për të hartuar një operacion dhe për t’ia atribuuar atë Iranit.
Qëllimi i këtij operacioni ishte të detyronte Trump-in në një raund të ri luftimesh kundër Iranit.
Sipas të njëjtit burim, Netanyahu është thellësisht i shqetësuar se koalicioni i tij, nëse zgjedhjet për Knesset mbahen në rrethanat aktuale, nuk do të jetë në gjendje të sigurojë shumicën dhe të formojë një qeveri.
“Në këtë rast, pasi të largohet nga posti i kryeministrit, ai do të duhet të kalojë pjesën tjetër të jetës së tij politike pas hekurave”, tha burimi.
Netanyahu shpreson që, nëpërmjet ndikimit që ka në Shtëpinë e Bardhë dhe Trump, do të jetë në gjendje t’i tërheqë përsëri Shtetet e Bashkuara në një luftë të përgjithshme kundër Iranit. /tesheshi