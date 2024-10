Media izraelite: Vr’asja e liderit të Ha’masit Sinw’ar ndodhi rastësisht “gjatë spastrimeve rutinë”

Media izraelite tha se ushtria izraelite vrau Yahya Sinwarin, liderin politik të Hamasit, “rastësisht” dhe gjatë “spastrimeve rutinë”, pa u mbështetur në informacion të inteligjencës, transmeton Anadolu.

Raportimet e mediave thonë se Sinwar, objektivi kryesor i Izraelit, u vra gjatë një konfrontimi në terren, ku ai ishte i veshur me uniformë ushtarake, duke kundërshtuar pretendimet e mëparshme izraelite se ai ishte i fshehur mes të burgosurve izraelitë në tunele për muaj të tërë në tunele në Rripin e Gazës.

Më herët të enjten, tha ushtria, në bashkëpunim me agjencinë e sigurisë Shin Bet, ajo kreu dhjetëra operacione në muajt e fundit, të cilat kufizuan lëvizjet e Sinwarit dhe përfundimisht çuan në vdekjen e tij.

Ajo shtoi se një njësi nga Brigada 828 vuri re dhe vrau tre anëtarë të Hamasit gjatë një përleshjeje në Gazën jugore. Pas përfundimit të testeve të ADN-së, u konfirmua se Sinwar ishte në mesin e të vdekurve.

Ushtria tha se Sinwar u vra të mërkurën, por trupi i tij u zbulua vetëm pasi zona u kontrollua të enjten.

Edhe pse ushtria nuk e specifikoi vendndodhjen e vdekjes së Sinwarit, raportimet e mediave izraelite sugjeruan se operacioni u zhvillua në qytetin jugor Rafah.

– “I vrarë në spastrime rutinë”

Gazeta Yedioth Ahronoth raportoi se një forcë nga njësia e ushtrisë Bislach po kryente një spastrim rutinë në Rafah, ku ata dyshuan se figura gjendeshin brenda një ndërtese që më vonë u zbulua se ishin të bllokuara me kurthe.

Gazeta tha se njësia qëlloi me armë artilerie dhe të shtëna të forta në ndërtesë, duke vrarë tre anëtarë të Hamasit pa e ditur se Sinwar ishte në mesin e tyre.

“Pas pak, ushtarët filluan të spastrojnë ndërtesën. Dy granata u hodhën – njëra shpërtheu, tjetra jo”, thuhet në lajmin e medias izraelite.

“Trupat u tërhoqën dhe dërguan një dron, i cili zbuloi një figurë të plagosur, me fytyrë të mbuluar, të ulur në një dhomë dhe duke u përpjekur të rrëzonte dronin me një shkop”, thuhet më tej.

Sipas gazetës, kur ushtarët iu afruan trupave të luftëtarëve palestinezë, ata vunë re se njëri prej tyre kishte një ngjashmëri të madhe me Sinwarin.

Gazeta Haaretz i bëri jehonë raportimit nga Yedioth Ahronoth, duke deklaruar se vdekja e Sinwarit ishte “rastësi”.

“Nuk kishte asnjë inteligjencë që tregonte praninë e Sinwarit; ajo që ndodhi ishte rastësisht”, tha ajo.

– Sendet e Sinwarit

Kanali 12 i Izraelit ndau një fotografi të sendeve të Sinwarit të gjetura pas vdekjes së tij, që përfshinin tespihe, dy libra të vegjël lutjesh, një pasaportë, plumb, elektrik dore të vogël, karamele mente, prerëse thonjsh dhe para.

Nuk kishte pengje izraelite me Sinwarin, raportoi kanali, duke kundërshtuar pretendimet e agjencive izraelite të sigurisë.

Mediat izraelite transmetuan video që tregonin Sinwarin pas vdekjes së tij, i veshur me uniformë të plotë ushtarake.

Sinwar thuhet se luftoi me forcat izraelite nga brenda një ndërtese të montuar me eksplozivë, duke treguar se ai ishte gati për një konfrontim të drejtpërdrejtë, gjë që kundërshton pretendimet e mëparshme të inteligjencës se ai e kishte rrethuar veten me pengje izraelite.

Hamasi ende nuk e ka konfirmuar apo mohuar vdekjen e Sinwarit.

Njoftimi i Izraelit për vrasjen e Sinwarit vjen më shumë se dy muaj pasi ai u zgjodh si udhëheqës i byrosë politike të Hamasit.

Më 6 gusht, Hamasi njoftoi se Sinwar u zgjodh për të pasuar Ismail Haniyehn si shef i tij politik pasi Haniyeh u vra në Teheran më 31 korrik, në një sulm që i atribuohet Tel Avivit, megjithëse Izraeli nuk e ka pranuar zyrtarisht përgjegjësinë.

Izraeli e konsideron Sinwarin si organizatorin pas operacionit “Tufani i Al-Aksasë”, të kryer nga fraksionet palestineze, duke përfshirë Hamasin dhe Xhihadin Islam, kundër vendbanimeve dhe bazave ushtarake izraelite pranë Gazës më 7 tetor 2023.

Sulmi shkaktoi humbje të konsiderueshme njerëzore dhe ushtarake për Tel Avivin dhe dëmtoi reputacionin ndërkombëtar të agjencive të tij të sigurisë dhe inteligjencës.

Si rezultat, Izraeli deklaroi se eliminimi i Sinwarit ishte prioritet kryesor në luftën e tij aktuale kundër Gazës.

Më herët, Kanali 12 i Izraelit zbuloi se Shin Bet kishte formuar një njësi speciale për ta vrarë atë.

Izraeli ka vazhduar ofensivën brutale në Gaza që nga tetori i vitit të kakluar, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që bën thirrje për armëpushim të menjëhershëm.

Më shumë se 42.400 njerëz janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 99.100 janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Sulmet izraelite kanë zhvendosur pothuajse gjithë popullsinë e Gazës, krahas një bllokade të vazhdueshme që ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli përballet me akuza për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në Gaza.