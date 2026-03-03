Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Mediat izraelite pretendojnë është vrarë komandanti i Divizionit të Libanit të Forcës...

Mediat izraelite pretendojnë është vrarë komandanti i Divizionit të Libanit të Forcës Kuds

Është pretenduar se Davud Alizadeh, komandant i Divizionit të Forcës Kuds në Liban të Korpusit të Gardës Revolucionare Iraniane (IRGC), u vra në një sulm ushtarak izraelit ndaj Teheranit, transmeton Anadolu.

Media izraelite pretendoi se Alizadeh, një komandant i rangut të lartë, u vra në sulmin e fundit ndaj Teheranit.

Raporti deklaroi se Alizadeh, një komandant me ndikim të konsiderueshëm në Iran, u vra si rezultat i sulmit ushtarak izraelit ndaj Teheranit.

Ushtria izraelite kohët e fundit pretendoi se një komandant iranian i rangut të lartë u vra në sulmin ndaj Teheranit.

Nga ana tjetër, ushtria izraelite gjithashtu pretendoi më herët gjatë mëngjesit se Reza Kuzal, një tjetër komandant i Forcës Kuds në Liban, u vra në Bejrut.

