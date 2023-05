Megane E-TECH elektrik nga Renault me një super teknologji, automjeti përditësohet vetë sikurse një smartphone

Për gati 125 vjet, Renault vazhdimisht ka qenë në kërkim të inovacionit.

Nga kutia e marsheve me lëvizje direkte në vitin 1899 deri te njësia e lëvizjes hibride E-TECH në vitin 2020, marka është përpjekur gjithmonë që t’i bëjë klientët e saj të përfitojnë nga krijimtaria e shpikësve të saj për kënaqësinë e klientëve.

Renault ende po sjellë inovacione me automjetin e parë në “Nouvelle Vague”, Megane E-Tech elektrik krejt të ri.

Mbi 300 patenta u depozituan gjatë projektimit të makinës dhe platformës së saj. Dhe disa nga këto risi deri më tani janë demonstruar nga Jean-Baptiste Nicolet, i njohur si TheiCollection.

Në këtë episod të shtatë dhe të fundit, do të zbuloni se si Megane E-TECH elektrik krejt i ri do të udhëheqë përballë teknologjisë, përfshirë në lidhje me pajisjet e reja tashmë të dorëzuara te klientët.

Jean-Baptiste Nicolet, prezantues i kanalit në YouTube, TheiCollection, na çon në një udhëtim rrugor në bordin e Renault Megan E-TECH elektrik krejt të ri, duke treguar një përzgjedhje të veçorive inovative që përbënin një numër patentash.

Gjatë kilometrave të fundit të përshkuara, Nicolet demonstron sistemin e përditësuar OpenR Link në automjetin elektrik Megane E-TECH duke përdorur teknologjinë FOTA.

Jean-Baptiste përfitoi nga disa kilometrat e tij të fundit pas timonit të Megane E-Tech elektrik për të folur për inovacionin e shtatë dhe të fundit të mbuluar në serinë e brendit, që përfshin përditësime në distancë të sistemit multimedial dhe navigimit OpenR Link.

Softueri i brendshëm përditësohet automatikisht nëpërmjet rrjetit GSM, sikurse një smartphone. Përvoja në bord është përmirësuar duke përdorur teknologjinë firmware nga distanca (FOTA). Shoferi nuk do të ketë nevojë të udhëtojë në ndonjë kurs pasi gjithçka kryhet në distancë dhe automatikisht.

Përditësimet e rregullta përfshijnë korrigjime dhe përmirësime në sistemin multimedial, madje edhe funksione të reja për automjetin.

Por Jean-Baptiste e di se inxhinierët e Renault shkuan edhe më tej, duke i bërë përditësimet e Megane E-TECH elektrik edhe më të sakta përmes inovacionit të tyre të patentuar – e quajtur ndryshe nga prodhuesi i automjeteve “streha e programueshme e konfigurimit”. Inovacioni përputhet me aspiratën e Renault për t’u bërë një prodhues makinash më i fokusuar në teknologji.

Për të mësuar shumë, Jean-Baptiste kontaktoi Patrick Benavolin, një ekspert multimedial në Fabrikën e Softuerit të Renault.

Patrick shpjegoi se ai kishte projektuar një sistem të ri të patentuar për të përmirësuar përditësimet nga distanca; ata nuk do të fshijnë më informacionin në lidhje me çdo personalizim të zgjedhur pas shitjes. Nëpërmjet “strehës së konfigurimit të programueshëm”, instalimi i një alarmi, për shembull, ruhet në sistemin operativ, duke e bërë jetën më të lehtë për pronarin e automjetit.

“Pra, vetura përditësohet vetë, aq lehtë sikurse një smartphone i imi, që do të jetë shumë e dobishme”, thotë vlogeri Baptiste.

Me të gjitha këto inovacione, përfshirë këtë të demonstruar së fundmi (streha e programueshme e konfigurimit) për përditësimet nga distanca, Megane E-TECH elektrik krejt i ri qëndron padyshim në krye të teknologjisë.