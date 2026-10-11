Mehmeti II, Sulltani që transformoi Perandorinë Osmane dhe ndryshoi rrjedhën e historisë

Çlirimi i Kostandinopojës si përmbushje e profecisë së Profetit Muhamed
Historia osmane njeh shumë sulltanë të shquar. Osmani Gazi themeloi dinastinë që do të ndërtonte një perandori të madhe, Sulejmani i Madhërishëm e çoi atë në kulmin e fuqisë, ndërsa Abdylhamidi II u përpoq ta ruante përballë krizave të brendshme dhe të jashtme.
Megjithatë, Mehmeti II zë një vend të veçantë. I njohur si Mehmeti Pushtues, ai jo vetëm mori nën kontroll Kostandinopojën në vitin 1453 dhe i dha fund Perandorisë Bizantine, por hodhi edhe themelet e shtetit klasik osman, i cili do të sundonte mbi tri kontinente për shekuj me radhë.
Një sulltan i formuar nga Rilindja Evropiane
Mehmeti II lindi në Edrene në vitin 1432, si djali i sulltan Muratit II. Në moshën 11-vjeçare u dërgua në Manisa, ku mori një formim të gjerë nga dijetarët më të njohur të kohës.
Përveç mësimeve tradicionale, ai u njoh me idetë e humanizmit të Rilindjes, të cilat zgjeruan horizontin e tij intelektual dhe i zgjuan interesin për botën klasike.
Mehmeti studioi historinë e lashtë, u njoh me bëmat e Aleksandrit të Madh dhe me traditat dinastike evropiane.
Kjo gjerësi njohurish ishte e pazakontë për një sundimtar të shekullit XV dhe ndikoi në mënyrën se si ai e përfytyronte pushtetin dhe rolin historik të perandorisë së tij.
Si sulltan, ai mbështeti dijetarët, mirëpriti intelektualë grekë në oborr dhe nxiti përkthimin e veprave klasike në turqisht.
Besimi islam dhe organizimi i shtetit
Formimi i Mehmetit nuk kufizohej te filozofia dhe historia e botës së lashtë. Ai mori një edukim të thellë në dijet islame dhe u ndikua nga mistiku sufi Akşemseddin, i cili sipas traditës, e inkurajoi gjatë rrethimit të Kostandinopojës dhe i forcoi vendosmërinë për të vazhduar fushatën.
Një nga motivet që e shtynë drejt marrjes së Konstandinopojës ishte edhe dëshira për të përmbushur një profeci që i atribuohet profetit Muhamed.
Sipas një hadithi të njohur, Kostandinopoja do të pushtohej nga një komandant dhe ushtri e lavdishme. Për shekuj me radhë, sundimtarët muslimanë kishin synuar ta përmbushnin këtë profeci, dhe Mehmeti e shihte veten si atë që mund ta realizonte.
Kështu, pushtimi i qytetit kishte jo vetëm rëndësi strategjike e politike, por edhe domethënie fetare. Zgjerimi i perandorisë dhe i ndikimit të Islamit ishte pjesë e vizionit të tij, ndërsa fushatat ushtarake shiheshin prej tij si mjete për të forcuar fuqinë e shtetit dhe për të çuar përpara një kauzë që e konsideronte të ligjshme.
Mehmeti luajti gjithashtu një rol të rëndësishëm në organizimin e shtetit osman. E drejta islame, ose sheriati, përbënte një nga themelet e rendit juridik, ndërsa institucionet e konsoliduara gjatë sundimit të tij përcaktuan strukturën politike dhe administrative të perandorisë për shekuj me radhë.
“Çezari i Romës” dhe trashëgimia e Trojës
Pas pushtimit të Kostandinopojës, Mehmeti mori titullin “Çezari i Romës” (Kayser-i Rum), duke pretenduar se ishte pasardhësi legjitim i perandorëve romakë. Për të, ky nuk ishte thjesht një titull nderi.
Ai synonte ta paraqiste shtetin osman si një perandori universale, që trashëgonte autoritetin politik të Romës, duke sfiduar pretendimet e Perandorisë së Shenjtë Romake mbi këtë traditë.
Historiani rumun Nicolae Iorga argumentonte në fillim të shekullit XX se Perandoria Romake nuk u zhduk plotësisht me rënien e Kostandinopojës, por, në njëfarë kuptimi, u shndërrua në Perandorinë Osmane.
Pavarësisht nëse pranohet plotësisht ky interpretim, veprimet e Mehmetit tregojnë se ai nuk e konsideronte veten thjesht pushtues të kryeqytetit bizantin. Ai synonte të trashëgonte edhe autoritetin dhe lavdinë e Romës së lashtë.
Kjo ambicie shfaqet edhe në interesin e tij për Trojën. Sipas historianit Erhan Afyoncu, gjatë një vizite në ngushticën e Çanakalasë, Mehmeti shkoi te rrënojat e Trojës dhe kërkoi varrin e Hektorit, heroit legjendar trojan.
Historiani grek i shekullit XV, Kritobuli, shkruan se, pasi e gjeti varrin, Mehmeti deklaroi se Troja më në fund kishte marrë hak. Episodi ka një domethënie të veçantë, sepse, sipas traditës, romakët e lidhnin prejardhjen e tyre me trojanët që i kishin mbijetuar shkatërrimit të qytetit.
Në këtë këndvështrim, pushtimi i Kostandinopojës mund të interpretohej si një ngjarje që lidhte osmanët me trashëgiminë e Trojës dhe Romës.
Një vizion që ndërthurte disa botë
Mehmeti II ishte më shumë sesa pushtuesi i Kostandinopojës. Ai ishte një sundimtar i formuar nga traditat islame, i magjepsur nga Antikiteti klasik dhe i rrethuar nga intelektualë grekë e italianë.
Ai mbështeti artin dhe dijen, por njëkohësisht mbeti një mysliman i devotshëm, i cili i jepte pushtimit të Kostandinopojës një domethënie fetare. Ajo që e bënte të veçantë ishte aftësia për t’i bashkuar këto tradita në një vizion të vetëm perandorak.
Mehmeti nuk synonte thjesht të shkatërronte botën romake që i parapriu, por të trashëgonte historinë dhe autoritetin e saj. Titulli i Çezarit, mbledhja e veprave klasike, bashkëpunimi me intelektualët grekë dhe interesi për Trojën ishin pjesë e kësaj përpjekjeje.
Osmani Gazi themeloi dinastinë, Sulejmani i Madhërishëm e çoi perandorinë në kulmin e fuqisë, ndërsa Abdylhamidi II u përpoq ta ruante në një epokë krizash. Mehmeti bëri diçka tjetër: e shndërroi shtetin osman në një perandori me ambicie universale dhe i dha një identitet politik e intelektual që do të zgjaste për shekuj.
Pikërisht kjo e bën Mehmetin Pushtues një nga figurat më të jashtëzakonshme të shekullit XV. Ai ishte njëkohësisht sulltan osman, sundimtar mysliman, mbështetës i kulturës së Rilindjes dhe, sipas vizionit të vet, trashëgimtar i perandorëve romakë.
Ai nuk pushtoi vetëm një qytet, por pretendoi të kaluarën e tij, riformësoi të tashmen dhe u përpoq të përcaktonte të ardhmen e një perandorie. /tesheshi