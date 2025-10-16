Meksika përballet me pasojat pas shirave të rrëmbyeshëm që morën 66 jetë

Autoritetet në Meksikë kanë përditësuar numrin e të vdekurve nga stuhitë e forta të fundit në 66 deri, teksa rajonet e prekura mbeten në gjendje të jashtëzakonshme, transmeton Anadolu.
Pesë shtete në të gjithë Meksikën qendrore dhe bregdetin lindor vazhdojnë të preken rëndë nga shirat dhe përmbytjet intensive të fundjavës. Zyrtarët gjithashtu kanë raportuar 75 persona të zhdukur ose të pagjetur deri më tani.
Shteti Varacruz i Bregut të Gjirit të Meksikës ishte ndër më të goditurit nga shirat dhe përmbytjet e rrëmbyeshme. Autoritetet shtetërore kanë raportuar 30 vdekje dhe 18 persona ende të pagjetur.
Shteti Hidalgo në Meksikën qendrore ka regjistruar numrin e dytë më të lartë të viktimave , me 21 vdekje dhe 50 të zhdukur. Puebla, nga ana tjetër, ka raportuar 14 vdekje dhe shtatë të zhdukur, ndërsa autoritetet në Queretaro kanë konfirmuar një viktimë.
Shteti San Luis Potosi nuk raportoi vdekje ose persona të zhdukur, megjithëse janë dokumentuar dëme të konsiderueshme në infrastrukturë dhe shtëpi.
Qeveria federale ka vendosur personel ushtarak për të ndihmuar komunitetet e prekura dhe janë ngritur shqetësime emergjente në zonat më të goditura. Sipas Marinës, të paktën 3.701 persona janë evakuuar.
Agjencitë qeveritare dhe organizatat civile vazhdojnë përpjekjet për të ofruar ndihmë humanitare për të prekurit, përfshirë 19 komunitete që mbeten të izoluara.