Meksika pranon mbi 4.000 emigrantë të dëbuar nga SHBA-ja në javën e parë të administratës Trump

Presidentja meksikane Claudia Sheinbaum tha sot se mbi 4.000 emigrantë janë dëbuar në territorin meksikan që nga fillimi i administratës së presidentit Donald Trump më 20 janar, raporton Anadolu.

“Nga 20 deri më 26 janar, kanë mbërritur 4.094 njerëz, shumica dërrmuese e tyre burra dhe gra meksikanë”, tha Sheinbaum gjatë një konference për shtyp.

Meksika përfaqëson demografinë më të madhe të emigrantëve hispanikë që jetojnë në SHBA, duke përbërë 60 për qind të popullsisë hispanike, sipas Qendrës Kërkimore Pew.

Përpjekjet e rrepta të Trumpit për të dëbuar sa më shumë emigrantë të jetë e mundur kanë ngritur alarmin në jug të kufirit amerikan. Në javën e tij të parë në pushtet, Trump shfuqizoi rrugët ligjore për emigrantët për të hyrë në tokën amerikane, si “CBP One”, ndërsa vendosi 1.500 trupa ushtarake për të mbrojtur kufirin.

Megjithatë, sipas Sheinbaum, java e parë e administratës Trump nuk pasqyroi asnjë rritje të dëbimeve të shtetasve meksikanë në krahasim me vitet e mëparshme.

“Diçka shumë e rëndësishme është se kjo nuk është e re… Meksika ka një histori të rëndësishme riatdhesimi dhe marrëdhëniesh me Shtetet e Bashkuara. Presidentët e kaluar janë marrë me të, dhe presidenti Andrés Manuel López Obrador e ka bërë gjithashtu, fillimisht me administratën Trump dhe më pas me administratën Biden”, tha ajo.

Qeveria e udhëhequr nga Sheinbaum ka zbatuar një plan emergjence për të pritur emigrantët meksikanë të dëbuar nga autoritetet amerikane, të quajtur “Meksika ju përqafon”, një strategji që synon të sigurojë ndihmë financiare dhe madje punësim për emigrantët meksikanë të dëbuar.

Më 26 janar, gjatë një konference për shtyp, Sheinbaum vlerësoi punëtorët meksikanë në SHBA, duke i etiketuar ata si forca lëvizëse pas fuqisë së ekonomisë amerikane.

“Meksikanët atje mbështesin ekonominë e Shteteve të Bashkuara, në bujqësi, shërbime, kudo. Shtetet e Bashkuara nuk do të ishin ato që janë nëse nuk do të kishin qenë njerëzit punëtorë që shkojnë atje”, tha ajo.

Ndërkohë, sipas mediave, lokale, në jug të Meksikës, një karvan i sapoformuar është nisur nga Tapachula, Chiapas, një shtet që kufizohet me Guatemalën dhe pika kryesore e hyrjes në Amerikën e Veriut, me 2.000 azilkërkues, kryesisht nga Venezuela dhe Kuba.