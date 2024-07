Mëngjesi i shëndetshëm

Porridge shpesh i referuar edhe si qull tërshëre, është një nga specialitetet më të zakonshme të mëngjesit ndërkombëtar. Prej shumë kohësh si ushqim i butë dhe njëdimensional, e tashmja e kuzhinës dëshmon se sa e shëndetshme, e gjithanshme dhe e shijshme mund të jetë qulli popullor. Por çfarë e bën këtë specialitet kaq të veçantë – dhe çfarë e dallon një qull të mirë tërshëre nga ai i keq?

Çfarë është Porridge?

Specialiteti është bërë tradicionalisht nga tërshëra e mbështjellë dhe ujë ose qumësht. Në varësi të recetës, thekonet e tërshërës gatuhen me ujë, qumësht ose me përzierje qumështi dhe uji. Receta mund të rafinohet me përbërës të tjerë në varësi të preferencave tuaja. Për shembull, ushqimi ju lejon të përzieni mjaltin ose sheqerin, ose të përdorni arra ose fruta si sipër. Në këtë mënyrë, qulli tradicional i bërë nga tërshëra mund të përshtatet me një shumëllojshmëri të gjerë të zakoneve dhe shijeve të të ngrënit.

Nga vjen pjata e mëngjesit?

Në Britaninë e Madhe ekziston një traditë e gjatë e mëngjesit që mbështetet në variantet e qullit. Vetëm vitet e fundit kjo pjatë është rizbuluar në Gjermani si një alternativë e shëndetshme ndaj flaksit të misrit dhe mueslive të tjera të mëngjesit. Qullja gjithashtu ka një traditë të gjatë në historinë e ushqimit gjerman.

Variantet e gjellës kanë ekzistuar për mijëra vjet. Thuhet se drithërat e gatuara janë shërbyer më shumë se 10,000 vjet më parë, dhe një lloj qull orizi është gatuar në Kinën e lashtë rreth 4,500 vjet më parë. Në mesjetë dhe kohët moderne, qulli i tërshërës u zhvillua në Evropë si një ushqim për klasat më të varfra, pasi bazohej në përbërës të pakët dhe lehtësisht të disponueshëm.

Që në shekullin e 16-të, mjekët gjermanë po debatonin për përfitimet e tërshërës, e cila ishte e zakonshme për shembull në Gjermaninë jugore. Vetëm vitet e fundit qulli ka mundur të heqë reputacionin e tij si ushqim për njerëzit e varfër: Kjo nuk është vetëm për shkak të përbërësve të tij të shëndetshëm, por edhe fleksibilitetit të kuzhinës nëpërmjet shtimit të një shumëllojshmërie të gjerë përbërësish.

Cilat variacione të specialitetit ekzistojnë?

Duke qenë se specialiteti mund të përgatitet edhe me qumësht edhe me ujë, pjata është e përshtatshme edhe për një dietë vegane. Në këtë rast, për shembull, mund të përdoret edhe qumështi i bimëve si qumështi i bajames. Mund të përdoren gjithashtu lloje të ndryshme të thekoneve të tërshërës: Ata që preferojnë diçka më të fortë ndaj kafshimit, mund të përdorin thekonet e tërshërës së përzemërt, ata që preferojnë qullën e tyre të jetë kremoze, mund të përdorin thekonet e buta. Dhe këto janë vetëm variacione të recetës së thjeshtë bazë.

Nëse dëshironi ta rafinoni pjatën, mund të përdorni një shumëllojshmëri të madhe të shtesave me tërshërë – siç quhet në Amerikë – në mënyrë që qulli juaj të mbulojë të gjitha preferencat nga e ëmbla në të shijshme: qofshin farat chia, fruta të freskëta, arra të bluara, të ëmbëlsuara. me gjalpë arra ose me kanellë dhe sheqer alternativa të rafinuara – krijimtaria juaj kufizohet vetëm nga shija juaj.

Pse duhet të zgjidhni tërshërën popullore

Sidomos për mëngjes, qulli i bërë nga tërshëra ka disa përparësi. Para së gjithash, është relativisht i shpejtë dhe i lehtë për t’u përgatitur – edhe nën presionin e kohës, qulli mund të përgatitet me pak përpjekje. Në të njëjtën kohë, ka një arsye pse qulli dikur konsiderohej si ushqim për klasat më të varfra: një qull i mirë nuk kushton.

Por, çelësi i elegancës së tij të kuzhinës qëndron në faktin se bollguri jo vetëm që është relativisht i shëndetshëm dhe, falë përbërësve të shumtë të mundshëm, i gjithanshëm, por edhe lehtëson urinë deri në drekë. Një ngopëse e vërtetë!

Përfitimet shëndetësore të ushqimit

Ndjenja e ngopjes ndodh shpejt sepse është shumë e pasur falë përbërësve të saj dhe tërshëra fryhet. Në të njëjtën kohë, ai siguron fibra dhe vitamina të rëndësishme për ta nisur ditën fuqishëm. Dhe si burim proteinash nuk duhet nënvlerësuar. Mbushjet me fruta me shumë vitamina mund t’i bëjnë ato edhe më të shëndetshme dhe më të shijshme se sa janë tashmë.

Cilat lëndë ushqyese janë të përfshira?

Receta klasike bazë e pjatës së bërë nga tërshëra siguron lëndë ushqyese të rëndësishme për kërkesat ditore. Kjo përfshin karbohidratet me shumë zinxhirë ose komplekse për kërkesat e energjisë, si dhe shumë fibra dietike. Këto lëndë ushqyese plotësohen me proteina, të cilat jo vetëm janë të rëndësishme për shëndetin, por sigurojnë edhe një ndjenjë të mirë ngopjeje.

Qullja siguron vitamina falë tërshërës së saj, e cila për shembull përmban vitaminë B1. Në të njëjtën kohë, ushqimi konsiderohet si një furnizues i rëndësishëm i magnezit dhe hekurit. Një nga vetitë e dobishme të qullës është se numri i kalorive të tij mund të optimizohet: ndërsa versioni me qumësht siguron proteina shtesë, alternativa e qullës me ujë ka një përmbajtje të reduktuar kalori.

Vlerat ushqyese të tërshërës

Vlerat ushqyese të një qulli varen nga faktorë të ndryshëm: qullja bëhet me ujë apo qumësht? Cilat mbushje përdoren? A përdoret edhe sheqeri? Një pikë e rëndësishme referimi janë vlerat ushqyese të vetë bollgurit.

Një qull përbëhet nga rreth 40 deri në 50 g thekon tërshërë për porcion. 40 gram tërshërë të mbështjellë përmbajnë lëndët ushqyese të mëposhtme:

7.8 mikrogramë biotinë (25 për qind e kërkesës ditore), një lëndë ushqyese që – së bashku me zinkun – siguron flokë të bukur, lëkurë të shëndetshme dhe thonj të fortë.

1.7 mg zink (i njëjtë si në të njëjtën sasi të një biftek)

0,3 mg vitaminë B1 (25 për qind e nevojës ditore, me tërshërën që është kokrra më e pasur me vitaminë B1. Së bashku me vitaminën B6, B1 kujdeset për nerva të shëndetshëm dhe gjumë të qetë.

0,4 mg vitaminë B6 (dy herë më shumë se në drithërat e tjera) për nerva të shëndetshëm, gjumë pa ankthe dhe gjak të shëndetshëm.

2.4 mg hekur kundër anemisë dhe për një sistem të mirë imunitar

60 mg magnez për nerva të fortë, muskuj, kocka dhe një sistem të shëndetshëm kardiovaskular

4.4 mg silikon për të eliminuar aluminin, por edhe për kocka të shëndetshme, ind lidhës dhe kyçe.

2 deri në 4 g fibra, të cilat sigurojnë tretje të mirë, nivele të shëndetshme të yndyrës në gjak dhe kolesterolit

Pastaj është vlera ushqyese e përbërësve të tjerë të një qulli, p.sh. B. arrat, farat, frutat ose qumështi i sojës (në të cilin gatuani tërshërën).

Mbushjet e qullit dhe përfitimet e tyre

Me përbërësit e duhur (p.sh. frutat, manaferrat), receta e qullës mund të kombinojë veti të tjera pozitive dhe të shëndetshme. Pse të mos shijoni qullën tuaj me një grusht boronica? Ato jo vetëm që sigurojnë një përvojë të jashtëzakonshme shije, por gjithashtu ofrojnë vitaminë C shtesë, kalium, zink dhe lëndë ushqyese të tjera të rëndësishme. Një alternativë shije janë arrat, të cilat përmbajnë gjithashtu vitamina të rëndësishme dhe janë gjithashtu shumë ngopëse.

Çfarë duhet vëzhguar?

Ashtu si me pothuajse të gjitha ushqimet, qulli nuk është vetëm qull. Në treg ka shumë qull të çastit, një lloj versioni i qullës për ushqim të shpejtë. Nuk është e pazakontë që përbërësit shtesë të përdoren këtu – duke përfshirë sheqerin dhe bashkë.

Nëse dëshironi të jeni në anën e sigurt, mund ta përgatisni vetë pjatën popullore duke përdorur qumësht ose ujë dhe tërshërë. Ju gjithashtu ruani kontrollin mbi përbërësit: Pse të mos përdorni thekon tërshërë organike me cilësi të lartë dhe sa më pak përbërës të përpunuar në kuptimin e ushqimeve të plota? Sepse e njëjta gjë vlen edhe këtu: qulli i sapo bërë zakonisht shijon më mirë se versionet e gatshme të lira.

Përgatitja: Shijojeni qullën të ngrohtë ose të ftohtë

Qullja klasike britanike shërbehet e ngrohtë. Në çdo rast, rekomandohet ta ngrohni ose ta zieni gjatë përgatitjes, në mënyrë që thekonet e tërshërës të fryhen siç synohet – dhe ndjenja e dëshiruar e ngopjes të shfaqet më shpejt.

Pas përgatitjes së ngrohtë, vakti mund të shijohet edhe i ftohtë, pavarësisht nga prezantimi tradicionalisht i ngrohtë. Pra, nuk është diçka jo tipike të përgatisni qullën një natë para një dite stresuese dhe ta mbani në frigorifer për mëngjes.

Bëni vetë qullin tuaj

Ekipi ynë i gatimit ka zhvilluar për ju receta të shijshme qull. Më poshtë do të gjeni variante të ndryshme që mund t’i gatuani dhe festoni vetë. Të gjithë do të gjejnë diçka këtu: Qoftë e ëmbël apo e shijshme, e shpejtë apo gjatë natës: do të mahniteni. Të gjitha recetat e qullës mund të gjenden gjithashtu të përmbledhura këtu.