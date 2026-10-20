Mentor Nazarko në Al Jazeera Balkan: Mes Ramës dhe qytetarëve, asgjë veç Policisë!

Pretendimi: Elita intelektuale dhe komunitetet fetare nuk po u përgjigjen thirrjeve për dialog
Protestat masive në Shqipëri janë një pasqyrim i pakënaqësisë së thellë të qytetarëve pas 13 viteve të sundimit të kryeministrit Edi Rama, të shënuara nga skandale korrupsioni, pabarazi sociale dhe mungesë ndryshimesh politike. Megjithatë, protestat aktuale, ndryshe nga protestat e mëparshme, nuk kanw një udhëheqje të qartë ose një alternativë të unifikuar politike, gjë që e ndërlikon më tej daljen nga kriza.
Në një diskutim rreth shkaqeve të protestave, llogaridhënies së autoriteteve dhe perspektivës evropiane të Shqipërisë, analisti nga Tirana, Mentor Nazarko, paralajmëron se legjitimiteti politik i Ramës është dëmtuar seriozisht, por edhe se një përshkallëzim i dhunës mund të dobësojë pozicionin ndërkombëtar të vendit.
Shqipëria ka një histori protestash masive. Sa të ngjashme janë protestat aktuale me ato të vitit 2011 ose 2018, kur Rama shkarkoi disa ministra?
Kam marrë pjesë në protestat studentore në vitin 1990. Ato ishin qartësisht të udhëhequra nga studentët, anti-sistem dhe paqësore, dhe sollën pluralizëm politik.
Unë i përjetova protestat e vitit 1997 si gazetar. Ato ishin të natyrës ekonomike: rreth 1.5 miliardë dollarë u humbën në skemat piramidale, që ishte afërsisht ekuivalente me produktin e brendshëm bruto (PBB) të Shqipërisë në atë kohë. Protestat u përshkallëzuan në një kryengritje të armatosur, duke shkatërruar ushtrinë dhe rendin publik dhe duke çuar në një ndryshim të qeverisë.
Protestat në janar 2011 ishin politike dhe u përqendruan në korrupsion. Policia vrau katër persona para Zyrës së Kryeministrit. Protestat e vitit 2018 ishin paqësore dhe të udhëhequra nga studentët, dhe rezultuan në disa përmirësime në standardet e jetesës së studentëve.
Protestat aktuale, të cilat kanë vazhduar për gjashtë ditët e fundit, janë të ndryshme nga të gjitha të mëparshmet. Qëllimi i tyre kryesor është rrëzimi i qeverisë dhe zëvendësimi i klasës politike ekzistuese. Ato u shkaktuan nga pakënaqësia me dështimin e një sundimi trembëdhjetëvjeçar, të shënuar nga skandale korrupsioni në nivelet më të larta, dhe pamundësia e të dy partive politike për të arritur ndryshime përmes mjeteve politike.
Ky është një transformim i të ashtuquajturit “Revolucion Flamingo”, i cili filloi si një protestë kundër një investimi të madh turistik nga elita politike dhe ekonomike në një zonë të mbrojtur. Për shkak të këtij investimi shumëkombësh, i cili përfshinte edhe anëtarë të familjes Trump, Shqipëria është bërë një skenë e luftës ndërkombëtare: e majta evropiane, e majta amerikane, media e tyre, por edhe vendet fqinje, janë rreshtuar me protestat.
Megjithatë, protestat e sotme nuk kanë udhëheqës ose përfaqësues publikë dhe karakterizohen nga dhunë më e përqendruar dhe ndryshime të papritura në taktikat e rebelimit. Kjo i bën ato të vështira për t’u kontrolluar. Ato përfshijnë studentë, nxënës të shkollave të mesme dhe banda urbane. Midis tyre janë ndoshta grupe të pazakonta të së majtës radikale anti-sistem ose grupe me origjinë të tjera, qëllimi i të cilave është shkatërrimi i institucioneve kryesore dhe përmbysja e shtetit.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së nën administratën Trump e ka paralajmëruar Evropën për rrezikun që paraqet kjo e majtë. Në Francë dhe vende të tjera, po dëshmojmë kryengritje urbane: e majta antiglobaliste mbron protestat, ndërsa e djathta fshehurazi gëzohet, por distancohet nga sulmet ndaj policisë dhe institucioneve.
Sipas mendimit tuaj, a priteshin këto protesta? Duket se pakënaqësia e qytetarëve është rritur që nga pranvera?
Prushi digjej nën hi; kjo mund të ndihej në rrjetet sociale gjatë verës. Të rinjtë janë të frustruar sepse Revolucioni i Flamingove nuk solli rezultate të shpejta, përkatësisht rënien e qeverisë. Shkaku ishte dështimi i qeverisë për të adresuar pabarazinë sociale në një mënyrë kuptimplote, me 40 përqind të familjeve që jetojnë në rrezik varfërie, çmime ushqimore që shpesh janë më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian, mungesë konkurrence në ekonomi, një model zhvillimi të paqëndrueshëm dhe fuqi në rritje të monopoleve. E gjithë kjo u përkeqësua më tej nga skandalet e korrupsionit në qeveri.
Megjithatë, sigurisht që kishte aktorë të jashtëm që hodhën shkrepëse ose derdhën benzinë në këtë atmosferë shpërthyese. Pati ndërhyrje të huaja në zgjedhjet e SHBA-së, si dhe dyshime për ndërhyrje në referendumin e Brexit-it. Ndërhyrja në një vend të vogël si Shqipëria është edhe më e lehtë.
A mund ta ngadalësojë kjo krizë procesin e integrimit evropian të Shqipërisë?
Nëse ka një afat kohor për integrimin, nëse lidhet me pranimin e Ukrainës dhe Moldavisë, dhe nëse nevojiten partnerë institucionalë shqiptarë, atëherë procesi me siguri do të ngadalësohet, nëse jo do të bllokohet.
Imazhi ndërkombëtar i institucioneve në flakë, së bashku me faktorë të tjerë, është një reklamë e keqe për qeveritë e BE-së, të cilat kanë frikë nga reagimi i opinionit të tyre publik ndaj zgjerimit.
Në vitin 1996, Shqipëria ishte afër integrimit, përpara ish-republikave jugosllave të shkatërruara nga lufta: Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë. Ngjarjet e vitit 1997 e kthyen këtë proces prapa.
Mund të imagjinojmë vetëm se kush po i fërkon duart sot, ashtu siç bënte kur shpërtheu konflikti në Kosovë. Një gjë është e sigurt: pozicioni ndërkombëtar ose rajonal i Shqipërisë, ose i shqiptarëve, duket i dobësuar. Shqipëria nuk duket më të jetë një faktor i rëndësishëm.
Protestat e fundit tregojnë se të rinjtë janë rikthyer fuqishëm në skenën politike. Megjithatë, pas qëllimeve të mira dhe luftërave fisnike, shpesh fshihen sharlatanë, aventurierë politikë ose aktorë të tjerë me qëllime krejtësisht të ndryshme.
A e kupton kryeministri Rama pakënaqësinë e qytetarëve?
Mendoj se ai nuk e ka kuptuar thellësinë e problemit, se nuk ka gjetur zgjidhje dhe se ka humbur shumë kohë. Legjitimiteti i tij politik është tretur. Nuk ka mbetur pothuajse asgjë midis tij dhe qytetarëve përveç policisë – një forcë policore që nuk është e trajnuar për t’u përballur me protestat, që paguhet dobët dhe në disa segmente të së cilës ka lidhje me krimin dhe korrupsionin.
Elita intelektuale dhe komunitetet fetare nuk po bëjnë asnjë zhurmë me thirrjet për dialog, për t’i dhënë fund dhunës dhe për të gjetur një zgjidhje politike.
Duket se aroma e pushtetit inkurajon grupet politike që duan që situata të përkeqësohet më tej dhe presin verbërisht largimin e majës, edhe nëse lë pas rrënoja.
Nuk ka distancim nga dhuna, siç ekziston, për shembull, në të djathtën franceze. Ne përballemi me një zemërim të përgjithshëm të tërbuar anti-sistem, i cili është plotësisht i justifikuar, në kontrast me një elitë që është e shurdhër dhe memece.
Fatkeqësisht, grupet heterogjene të mbledhura brenda Revolucionit Flamingo nuk kanë qenë në gjendje ose nuk kanë ditur si, ashtu si protestuesit serbë, të ofrojnë një alternativë të unifikuar politike që do ta kërcënonte vërtet qeverinë. Nëse do ta kishin bërë, mund të mos e kishim arritur këtë kryengritje.
Protestat në të gjithë Evropën ofrojnë një model, ndoshta edhe një rrjedhë të përbashkët veprimi, por në të njëjtën kohë ato i japin Ramës një alibi për ta portretizuar veten si shënjestër të komploteve me origjinë globale ose fqinje. /Al Jazeera/