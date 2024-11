Mercedes-AMG CLE 63 shihet duke u testuar në pistën gjermane

Nuk është sekret që Mercedes-AMG C 63 i fundit ka pasur vështirësi në shitje që kur u zbulua dy vjet më parë, kështu që marka gjermane do të shpresojë se versioni më elegant CLE 63 coupe do të jetë pak më i mirë.

Rënia e shitjeve të C 63 i atribuohet kryesisht motorit hibrid me katër cilindra të modelit, pavarësisht se kishte 671 kuaj fuqi.

Vetura u bë sinonim i fuqisë V8 pas njësisë së zhurmshme 6.2-litërshe me aspirim natyral dhe bi-turbo 4.0-litërsh

Ne e kemi parë CLE 63 duke u testuar shumë herë gjatë viteve të fundit dhe ajo që është bërë një periudhë e zgjatur zhvillimi sugjeron se Mercedes mund të ketë bërë një kthesë në drejtim të teknologjisë hibride.

Këto foto të fundit, të marra në pistën e Nurburgring, zbulojnë një CLE me rrota të reja.

Brenda CLE 63, pritet e njëjta kabinë e përgjithshme, por me garniturën tipike AMG të ulëseve më sportive, një timon AMG dhe disa mënyra drejtimi shtesë të fokusuara në performancë.