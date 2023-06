Mercedes-Benz prezanton në tetor kamionin elektrik eActros 600

Mercedes-Benz Trucks do të mbajë një premierë botërore më 10 tetor të këtij viti, ku do të prezantojë versionin serik të kamionit eActros LongHaul, por me një dizajn të ri dhe një emër të ri eActros 600.

Emërtimi 600 rrjedh nga kapaciteti i baterisë në kilovat orë – si me eActros 300/400 për transportin e shpërndarjes.

Kapaciteti i madh i baterisë dhe boshti i ri lëvizës elektrik veçanërisht efikas i zhvilluar në kompani, mundësojnë një distancë prej rreth 500 kilometrash pa rimbushur.

Falë konsumit të tij të ulët të energjisë, kamioni elektronik, i cili do të shitet si “eActros 600 i ri”, duhet të jetë kamioni më ekonomik për distanca të gjata nga Mercedes-Benz Trucks në krahasim me Actros konvencionale me naftë.

Prodhuesi pret që kamioni elektronik do të përshpejtojë ndjeshëm transformimin e transportit rrugor të mallrave drejt drejtimeve neutrale të CO2.

Mercedes-Benz eActros 600 do të prodhohet në linjën ekzistuese të montimit në fabrikën në Verth, paralelisht dhe në mënyrë fleksibël krahas kamionëve me naftë.

Në atë vend do të instalohen edhe komponentët e makinës elektrike. Bateritë e tensionit të lartë dhe kutia e përparme, një modul kompleks teknologjik, janë montuar në disa hapa prodhimi.

Pasi të jenë instaluar të gjithë komponentët e tensionit të lartë, i gjithë sistemi vihet në punë dhe kamioni është gati për të nisur.

Për t’u përgatitur në mënyrë optimale për prodhimin serik, ekipi fillestar i prodhimit punon ngushtë me zhvilluesit. Kjo siguron që përvoja e fituar në ndërtimin e prototipeve të përfshihet në zhvillimin e mëtejshëm të automjetit.

Aktualisht, prototipet e automjeteve janë ndërtuar në linjën e prodhimit sa më afër prodhimit serik.