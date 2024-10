Mercedes-Benz S-Class elektrik: Gjithçka që dihet

Mercedes-Benz hyri në botën elektrike herët me EQS, por kjo nuk ka shkuar mirë.

Klasa S vazhdon si sedani kryesor i kompanisë me energji djegëse, duke ndarë vendin e parë në hierarkinë e Mercedes me EQS, me një model të veçantë.

Por kjo do të ndryshojë, sipas deklaratave të fundit nga CEO i Mercedes-Benz, Ola Kallenius.

Një e re elektrike S-Class është në punë, duke eliminuar në mënyrë efektive EQS dhe, teorikisht, dizajnin e saj të çuditshëm në proporcion kur vetura e gjeneratës së ardhshme të prezantohet më vonë këtë dekadë.

Megjithatë, me dy motorë shumë të ndryshëm që fuqizojnë një S-Class të vetëm, çfarë mund të presim nga EV i ri? Këtu është gjithçka që dihet deri më tani.

Kallenius tha tashmë se do të ketë dy modele të S-Class për gjeneratën e ardhshme – një me djegie, një elektrike.

S-Class e ardhshme elektrike do të inkorporojë një stil më tradicional të sedanit në krahasim me EQS-në aktuale.

Pavarësisht kritikave ndaj linjës EQ, Kallenius konfirmoi se S-Class elektrike dhe me djegie do të kenë dizajne të ngjashme.

Është e rëndësishme të theksohet se, ndërsa sedanët EV dhe ICE do të ndajnë një dizajn të ngjashëm, ata do të përdorin platforma të ndryshme.

Thashethemet thonë se arkitektura MRA e S-Class aktual do të modifikohet për përdorim në modelin e gjeneratës tjetër, ndërsa S-Class elektrike përdor shasinë MB.EA Large.

Një raport nga fillimi i këtij viti sugjeroi se S-Class i ardhshëm mund të përdorë një timon si konkurrenti i tij Tesla Model S.

Me këtë, Mercedes ka të ngjarë të heqë shumicën e kontrolleve të tij me prekje me butona.

Siç raportohet, modeli elektrik nuk do të debutojë derisa të vijë gjenerata e ardhshme, e cila pritet të prezantohet në vitin 2029 ose 2030.