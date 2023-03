Mercedes GLC SUV është sërish i disponueshëm në formë Coupe

Mercedes-Benz GLC aktual, i cili u prezantua dhjetë muaj më parë, tani është i disponueshëm në një stil më pak praktik, por shumë më interesant se Coupe.

Në Stuttgart, me gjeneratën aktuale të modelit GLC, ata përdorën recetën që u përdor në rastin e gjeneratës së mëparshme, kështu që blerësit potencial të Mercedes SUV nga segmenti D do të mund të zgjedhin midis dy modeleve të trupit këtë herë sepse trupi klasik me dy vëllime që u prezantua para dhjetë muajsh shtoi gjithashtu një opsion të trupit me një vijë çati që zakonisht shkon me shtimin e Coupe.

Me disa detaje të trupit që të kujtojnë modelin më të madh GLE Coupe, GLC Coupe i ri vjen me një çati të madhe panoramike si pajisje standarde, dhe ndër paketat opsionale më tërheqëse është sigurisht paketa AMG Line, e cila mund të porositet edhe me 20 inç rrota aliazhi.

Në kabinën e bollshme, e cila është modeluar sipas kabinës së C-Class aktual dhe e veshur me materiale të cilësisë më të lartë, konzola e gjerë qendrore dominohet nga ekrani 11,9 inç i sistemit multimedial MBUX të gjeneratës së fundit, dhe ka gjithashtu një panel instrumentesh dixhitale të pastër 12,3 inç me një nga rezolucionet më të mira aktuale.

Me përmasa të rritura në krahasim me gjeneratën e mëparshme, GLC Coupe e re sjell me vete më shumë hapësirë për pasagjerët dhe një vëllim pak më të madh të bagazhit, i cili fshihet pas dyerve që funksionojnë elektrike. Atmosfera në kabinë do të ndihmohet edhe nga sistemi audio cilësor i kompanisë gjermane Burmester.

Mercedes-Benz GLC Coupe i ri do të ndajë opsionet e njohura të fuqisë turbo-benzine dhe turbo-naftë me GLC-në e prezantuar më parë, dhe përveç versioneve pjesërisht të elektrizuara MHEV dhe PHEV, oferta së shpejti duhet të përfshijë modelet më të fuqishme AMG, të cilat do të mbajë në emërtim numrat 43 dhe 63.