Mercedes lë në “hije” kinezët, përbindëshi elektrik përshkoi 5,479 kilometra në vetëm 24 orë!

Rekordet njëzet e katër orë janë një provë stresi si për njeriun ashtu edhe për makinën – dhe për prodhuesit, ato janë material prestigjioz marketingu.
Edhe në epokën e motorit me djegie të brendshme, këto teste konsideroheshin testi përfundimtar i qëndrueshmërisë: drejtime 24-orëshe me shpejtësitë më të larta të mundshme.
Tani Mercedes e ka zotëruar me sukses këtë test qëndrueshmërie me një prototip elektrik – dhe ka vendosur një rekord botëror në këtë proces. Koncepti Mercedes-AMG GT XX përshkoi 5,479 kilometra në 24 orë!
Me këtë distancë, Mercedes ka marrë përsëri titullin e udhëtimit më të gjatë njëditor në një makinë elektrike, shkruan autobild.de.
Më parë, rekordi mbahej nga prodhuesit kinezë Xiaomi (3,944 km) dhe Xpeng (3,961 km). Përpara kësaj, rekordi ishte mbajtur tashmë nga Mercedes një herë më parë – atëherë me prototipin e CLA tërësisht elektrike (3,717 km).
Testi u krye në pistën legjendare të testimit Nardo në Puglia. Kjo pistë ovale rrethore është 12.6 kilometra e gjatë për xhiro dhe, falë pjerrësisë së saj të veçantë, lejon shpejtësi konstante mbi 300 km/orë.
Që nga vitet e 70-ta, pista është konsideruar si një nga më të kërkuarat për testime të qëndrueshmërisë dhe shpejtësisë së lartë.
Mercedes-AMG GT XX e përshkoi pjesën më të madhe të pistës me rreth 300 km/orë, ndërsa shpejtësia maksimale ishte 360 km/orë, me një fuqi maksimale prej 1,360 kuaj-fuqi (1,000 kW).
Automjeti ishte i ngarkuar me një fuqi mesatare prej rreth 850 kW – vlera që rrallë arrihen edhe në sektorin e prototipave. Kjo i mundësoi ekipit të përfundonte sfidën 24-orëshe pa ndonjë pushim të gjatë.
Vëmendje e veçantë iu kushtua gjatë zhvillimit të kësaj makine aerodinamikës (vlera Cd 0.198) dhe teknologjisë së motorit.
Koncepti ka tre motorë – dy në boshtin e pasmë dhe një në boshtin e përparmë. Një model prodhimi i bazuar në platformën mekanike Mercedes-Benz EA, me të njëjtin koncept të ngasjes, pritet në fund të vitit 2026.
Përveç rekordit ditor, Mercedes vendosi edhe rekorde të tjera në Nardo: midis tyre rekorde kohore me 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 dhe 40,000 kilometra.
Një tjetër rekord u frymëzua nga Jules Verne dhe vepra e tij “Rreth botës në 80 ditë” – automjeti përshkoi gjithsej 40,075 kilometra në më pak se tetë ditë (më saktë: shtatë ditë, 13 orë, 24 minuta dhe shtatë sekonda) – që është ekuivalente me një udhëtim rreth botës.