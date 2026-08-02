Mercedes-Maybach GLS i ri debuton me më shumë fuqi dhe stil më të mirë

Tani që Mercedes-Benz ka përditësuar SUV-in e tij GLS me tre rreshta ulësesh, prodhuesi i makinave është gati të zbulojë variantin e ri Maybach.
Maybach GLS 680 i vitit 2027 do të dalë në shitje më vonë këtë vit, duke shfaqur një pamje të jashtme të rifreskuar, një motor më të fuqishëm dhe një kabinë të ripërtërirë .
Nën kapuçë është motori më i fundit V8 me dy turbo 4.0 litra i Mercedes-it, M1770 Evo, i cili tani prodhon 603 kuaj fuqi.
Kjo është një rritje prej 53 kuaj fuqi krahasuar me modelin që po largohet. Motori V8 është i elektrizuar me një gjenerator starter të gjeneratës së dytë.
Mercedes rishikoi sistemin e drejtimit të GLS, dhe Maybach vjen standard me pezullimin me ajër Airmatic. Blerësit do të jenë në gjendje të zgjedhin kontrollin e ri të karrocerisë E-Active të prodhuesit të makinave, i cili kontrollon në mënyrë aktive forcat e amortizatorit dhe amortizatorit për të kundërvepruar rrotullimin, pjerrësinë dhe ngritjen.
Maybach GLS 2027 ka një pjesë të përparme krejtësisht të re që përmban një rreth të ndriçuar të grilës. Gjithashtu ka një logo të ndriçuar të grilës Maybach dhe një yll Mercedes-Benz të ndriçuar në këmbë – të dyja janë të parat për prodhuesin e automjeteve.
Rrotat standarde janë 22 inç me një dizajn me 20 vrima. Rrotat opsionale të farkëtuara 23 inç kanë një mekanizëm preciz me kushineta sferike që e mban logon e yllit të timonit të vendosur vertikalisht.
Brenda, ashtu si GLS standarde, Maybach përmban MBUX Superscreen, konfigurimin me tre ekrane të prodhuesit të automjeteve, dhe vjen me softuerin më të fundit të infotainment të prodhuesit të automjeteve.
Ka numëratorë Rose Gold, vrima ajri të ndriçuara të kontrollit të klimës së jashtme dhe funksionalitet të përmirësuar masazhi për pasagjerët e rreshtit të parë dhe të dytë të ulëseve.
SUV vjen standard me një Sistem të përmirësuar Burmester 3D Surround me Dolby Atmos. Sistemi audio tani ka dy altoparlantë shtesë, për 15 gjithsej, dhe një amplifikator më të fuqishëm 710 vat.
Mercedes-Maybach GLS 680 2027 do të fillojë të mbërrijë në koncesione më vonë këtë vit. Mercedes nuk zbuloi çmimet për Maybach GLS të përditësuar.
Maybach GLS i vitit 2026 me një motor V8 me 550 kuaj fuqi ka një çmim fillestar prej 181,350 dollarësh, duke përfshirë edhe tarifën e destinacionit. Mercedes ka të ngjarë ta rrisë çmimin e modelit dhe nuk do të habitemi nëse kushton 185,000 dollarë ose më shumë. /Telegrafi/