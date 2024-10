Mercedes me një edicion special Maybach

Mercedes-Benz ka zbuluar një edicion special Maybach S680 që debuton në Pebble Beach.

Quhet Mercedes-Maybach S680 Edition Nordic Glow dhe projektuesit në programin e kompanisë morën frymëzim nga fenomeni i dritave Aurora për të krijuar këtë sedan me funksionim të kufizuar.

S680 përmban një skemë ekskluzive me dy ngjyra—Northern Lights Violet Metallic mbi Moonlight White Metallic—dhe dekorimin e errët të kromit, përcjell Telegrafi.

Ndërkohë rrotat i shtojnë edhe më shumë klas.

Siç raportohet, marka gjermane do të prodhojë vetëm 50 prej këtyre sedanëve, të gjithë ekskluziv për tregun amerikan, të cilët do të shpërndahen në treg më vonë këtë vit me një çmim fillestar prej 340,150 dollarë.

Nuk përmendet ndonjë përmirësim i motorit.

S680 përmban një motor 6.0-litërsh V-12 me turbo të dyfishtë që prodhon 621 kuaj fuqi.