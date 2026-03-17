Mercedesi legjendar shitet për një çmim rekord

Kur përmenden Jerry Seinfeld dhe veturat ndoshta ju vjen ndërmend koleksioni i tij legjendar i Porsche-s, së bashku me garazhin shumëkatësh që ndërtoi në mes të Manhattan-it për ta vendosur atë.
Por komediani amerikan ka edhe një dobësi për veturat.
Në Amelia Island 2026, ish-Mercedes-Benz 500E i tij doli në ankand.
Raportohet se ai u shit për një shumë marramendëse prej 320,000 dollarësh (mbi 279 mijë euro) në ankand.
Çmimi rekord bëhet më i lehtë për t’u kuptuar kur shikon kilometrazhin.
Seinfeld e bleu veturën të re në vitin 1992 dhe e mbajti deri në vitin 2016. Vetura tregon vetëm 3757 km.