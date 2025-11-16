Merz: E ardhmja e botës po formësohet në Evropë

Kancelari gjerman Friedrich Merz theksoi të shtunën rëndësinë strategjike të Evropës, duke thënë se e ardhmja e botës po formësohet në kontinent.
Duke folur para të rinjve gjermanë në konferencën e Ditës së Gjermanisë të Unionit të të Rinjve (Junge Union) në Rust, Baden-Württemberg, Merz tha se kjo nuk kishte të bënte vetëm me Bashkimin Evropian, por edhe me parimet që udhëheqin bashkëjetesën e njerëzve në kontinent.
“E ardhmja e botës krijohet në Evropë”, tha Merz. “Do të doja ta përfundoja këtë mendim me ju. Çfarë do të thotë kjo? Ne nuk po shohim vetëm veten tonë. Ne nuk po shohim vetëm Bashkimin Evropian. Ne po shohim një model politik. Ne po shohim një parim. Ne po shohim vendime themelore se si duam të jetojmë së bashku”.
Megjithatë, Merz theksoi se parimet që udhëheqin modelin e Bashkimit Evropian nuk janë zhdukur mes sfidës në rritje të lidershipit autoritar.
Në këtë Bashkim Evropian, ne po distancohemi nga socializmi dhe komunizmi dogmatik, nga tregjet e ndara dhe – sipas Merz – “nga një stil autoritar i lidershipit”.
“Nëse nuk e arrijmë tani, nëse ua lëmë nacionalistëve ta formësojnë këtë Evropë dhe në thelb ta braktisim atë, atëherë një ditë do të na duhet të na thuhet se kemi dështuar në histori”.