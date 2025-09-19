Merz: Gjermania akoma nuk ka vendosur nëse do të mbështesë sanksionet e BE-së ndaj Izraelit

Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, ka deklaruar se Gjermania është e shqetësuar për ofensivën masive ushtarake të Izraelit në Gaza, por akoma nuk ka vendosur nëse do të mbështesë sanksionet e propozuara të Bashkimit Evropian (BE), transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Madrid me kryeministrin spanjoll, Pedro Sanchez, Merz tha se derisa të dy anëtarët e BE-së ndajnë shqetësime për vuajtjet e civilëve në Gaza, ato dallojnë në qasjet ndaj sanksioneve të mundshme kundër Izraelit.
“Si Gjermani, ne gjithashtu nuk e ndajmë vlerësimin e qeverisë izraelite se ajo mund të arrijë qëllimin e saj për eliminimin e përhershëm të Hamasit përmes këtyre veprimeve. Ne ndajmë kritikat për këto veprime, por nuk e ndajmë përshkrimin e këtyre veprimeve si gjenocid”, u tha Merz gazetarëve.
Lideri konservator theksoi se Gjermania i konsideron veprimet ushtarake të Izraelit si “jo proporcionale” dhe se vazhdon përpjekjet diplomatike për të rritur qasjen e ndihmës humanitare në Gaza.
Merz po ashtu përmendi vendimin e tij disa javë më parë për të ndaluar miratimin e eksporteve të armëve të reja në Izrael që mund të përdoren në Gaza.
“Jo vetëm që ende besoj se ky vendim ishte i duhuri, por zhvillimet gjatë ditëve të fundit gjithashtu kanë konfirmuar bindjen time se ky është rasti”, tha Merz, duke iu referuar numrit të lartë të vdekjeve të civilëve gjatë ofensivës tokësore të Izraelit në Qytetin Gaza.
I pyetur për qëndrimin e Gjermanisë mbi sanksionet e propozuara të Komisionit të BE-së kundër qeverisë izraelite, përfshirë pezullimin e marrëveshjes tregtare BE-Izrael dhe sanksionet ndaj ministrave ekstremistë izraelitë, kancelari Merz tha se qeveria e tij ende nuk ka marrë një vendim.
“Ne do të arrijmë një mendim përfundimtar brenda qeverisë së koalicionit gjerman për këto çështje në ditët e ardhshme”, tha Merz, duke shtuar se të gjithë liderët e partive dhe ministrat e kabinetit do të jenë në Berlin javën e ardhshme për seancat parlamentare.
“Kjo do të thotë se ne do t’i diskutojmë këto çështje përsëri në nivel kabineti javën e ardhshme. Dhe supozoj se më pas do të kemi një qëndrim në takimin informal të Këshillit të BE-së më 1 tetor në Kopenhagë”, shtoi ai.