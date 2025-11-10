“Mesatarisht 8 palestinezë vriten çdo ditë në Gaza që nga hyrja e armëpushimit në fuqi”

Izraeli vazhdon të kryejë gjenocid kundër civilëve palestinezë, pasi mesatarisht 8 palestinezë janë vrarë çdo ditë që kur armëpushimi hyri në fuqi muajin e kaluar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Monitori i të Drejtave të Njeriut “Euro-Med” tha se Izraeli vazhdoi vrasjen e qëllimshme të civilëve palestinezë, pavarësisht se ka kaluar një muaj nga armëpushimi i arritur më 10 tetor midis Izraelit dhe Hamasit.
“Mesatarisht 8 palestinezë vriten çdo ditë nën bllokadën e vazhdueshme gjithëpërfshirëse në Rripin e Gazës, së bashku me një politikë të urisë së qëllimshme, mohimit të trajtimit mjekësor për të plagosurit dhe pacientët dhe pengimit të qëllimshëm të ndihmës humanitare”, tha grupi.
Duke përmendur se ushtria izraelite vazhdon të shkelë armëpushimin çdo ditë përmes bombardimeve ajrore dhe artilerisë, të shtënave me armë zjarri, “Euro-Med” thekson se shkelja vazhdon me shkatërrimin e vazhdueshëm të shtëpive dhe ndërtesave, veçanërisht në zonat lindore të Khan Younisit dhe qytetit të Gazës.
“Këto veprime janë pjesë e një qasjeje sistematike për të gërryer themelet e jetës në Rripin e Gazës dhe për t’u mohuar banorëve të saj të drejtat e tyre më themelore, një shkelje e qartë e të drejtës ndërkombëtare”, shtoi ai.
Duke kujtuar se 242 palestinezë janë vrarë, përfshirë 85 fëmijë, në sulmet izraelite gjatë muajit të kaluar, “Euro-Med” përsëriti se kjo arrin në një shkallë prej më shumë se 8 vrasjesh në ditë dhe rreth 619 të tjerë të plagosur, në më shumë se 20 plagosje në ditë.
“Kjo tregon qartë se Izraeli nuk e ka ndalur politikën e tij të vrasjes dhe shënjestrimit sistematik të palestinezëve”. Grupi i të drejtave tha se një politikë e qëllimshme e urisë vazhdon në enklavën e rrethuar, së bashku me një bllokim të hyrjes së afërsisht 70 për qind të ndihmës së kërkuar sipas marrëveshjes.
“Euro-Med” shton se heshtja e vazhdueshme e bashkësisë ndërkombëtare dhe dështimi për të aktivizuar mekanizmat e llogaridhënies i ofrojnë Izraelit mbulesë praktike për të vazhduar kryerjen e gjenocidit.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale e Izraelit ka vrarë më shumë se 69 mijë palestinezë në enklavë dhe ka plagosur më shumë se 170.600, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.