Mesazh për nxënësit-studentët në prag të fillimit të vitit shkollor

Me fillimin e këtij viti shkollor, dua t’ju kujtoj se kjo është një kohë e mbushur me mundësi!

Çdo ditë është një shans për të mësuar diçka të re, për të arritur dhe për të sfiduar veten në mënyra që nuk kishit rastin më pare?. Mos harroni se suksesi nuk vjen vetëm nga talenti, por nga këmbëngulja, puna e palodhur dhe një qëndrim pozitiv.

Mos kini frikë të sfidoheni, të eksploroni dhe të bëni gabime intelekt(i)uale – të gjitha këto janë pjesë e procesit te të mësuarit. Jini të arsyeshëm dhe sjellshëm me veten dhe me të tjerët dhe gjeni kohë për të shijuar udhëtimin drejtë shkallëve të pafundëme të dijës.

Përgatitja mendore për studim

Përgatitja mendore është thelbësore për një studim efektiv. Këtu mund të mësojmë disa strategji për t’ju ndihmuar të fokusoheni në momentumin e duhur:

1. Vendosni objektiva të qarta

Dijëni saktësisht se çfarë dëshironi të arrini në procesin tuaj të studimit. Ky mund të jetë kuptimi i një koncepti specifik, plotësimi i një grupi problemesh ose leximi i një libri të caktuar.

Ndajini detyrat e mëdha në copa më të vogla dhe të menaxhueshme për të shmangur ndjenjën e mbingarkesës.

2. Krijoni një mjedis pozitiv

Zgjidhni një hapësirë ​​të qetë, sigurohuni që zona juaj e studimit të mos shpërqendrohet.

Organizoni hapësirën tuaj, një ambient ​​pune i rregullt mund t’ju ndihmojë të përqendroheni më mirë.

3. Vendosni një rutinë

Caktoni një orar, pasja e një rutine të rregullt studimi ndihmon që mendja e juaj të përqendrohet gjatë periudhave të caktuara.

Filloni me detyra të thjeshta, për të krijuar energji potenciale përpara se të kaloni në ato më sfiduese, kinetike.

4. Menaxhoni stresin

Praktikoni mindfulness, teknikat si; frymëmarrja e thellë ose meditimi (ritualet religjioze) mund t’ju ndihmojnë të qetësoni mendjen tuaj.

Qëndroni pozitiv, zëvendësoni mendimet negative me pohime pozitive për aftësinë tuaj për të pasur sukses.

5. Vizualizoni suksesin

Imagjinoni suksesin tuaj, kaloni disa momente duke vizualizuar dhe duke përfunduar me sukses qëllimet tuaja të studimit.

Caktoni shpërblime, planifikoni shpërblime të vogla për kohën kur kryeni detyrat, të cilat mund t’ju ndihmojnë të motivoni veten tuaj.

6. Qëndroni të përgatitur fizikisht

Flini mjaftueshëm, një mendje e motivuar mirë është më e fokusuar dhe produktive.

Ushqehuni shëndetshëm, furnizoni trupin tuaj me ushqime të pasura për të mbajtur nivelet tuaja të energjisë.

7. Praktikoni të nxënit aktiv

Angazhohuni me materialin shkollor-studimeve, bëni pyetje, përmblidhni atë që keni mësuar dhe ndër-lidhni atë me atë që tashmë dini.

Përdorni metoda të ndryshme studimi, kombinoni problemet e leximit, shkrimit dhe ushtrimit për të mbajtur mendjen tuaj të angazhuar.

8. Rishikoni dhe reflektoni

Përfundoni mësimin-studimin me një rishikim-përsëritje, kaloni minutat e fundit të sesionit tuaj të studimit duke rishikuar atë që keni mësuar.

Reflektoni për progresin, pranoni atë që keni arritur dhe planifikoni hapat e ardhshëm.

Përgatitja e mendjes në këtë mënyrë do t’ju ndihmojë t’i qaseni studimeve tuaja me besim dhe fokus.

Njohuritë arrihen me zemër, jo vetëm me mendje

Kjo ide sugjeron që të kuptuarit e vërtetë shkon përtej njohurive intelektuale dhe përfshin njohuri emocionale dhe intuitive. Përdërisa mendja përpunon fakte, logjikë dhe arsye, zemra përfaqëson universin ku refletojnë antenat e dijës, përceptimit dhe qëllimit fundamental, për të kuptuar misionin e vërtetë i cili i jep jetës të vetmin kuptim.

Përgatiti: Dr. Rrahman FERIZI