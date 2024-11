Mesazhi i ajetit: “Nxitoni drejt faljes së gjynaheve nga Zoti juaj dhe Xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe Toka dhe që është përgatitur për të devotshmit.”

Nxitoni pasi vdekja nuk pret!

Nesër do të pendohem, nesër do të vendos nja program leximi, nesër do ndjek dietë ushqimore…

Vjen e nesërmja dhe nuk zbatojmë asgjë nga ajo që i vendosëm vetes qëllim!

E kështu besonin edhe ata që vdiqën para një minuti!

Nxitoni pasi vonesa e momentit të kushton një jetë të plotë.

Thotë Sunabihiu dolëm si muhaxhirë nga Jemeni me qëllim të takonim Profetin (a.s) por ku arritëm në Medine na u tha:

Ka vdekur i Dërguari i Allahut (a.s) para pesë netësh.

Vonesa prej pesë netësh i privoi të kishin nderin e të qënurit sahabinj

Nxitoni se ndoshta vonesa e një ore nga Xheneti të privon.

Autor: Ed’hem Sherkavi

Përktheu: Mevlad Çollaku