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Mesazhi i ajetit: “Por ti mos iu bind çdo betari të përçmuar, shpifaraku, që përhap thashetheme”

Ed'hem Sherkavi

Thashethemet përçajnë njerëzit, prishin marrëdhëniet dhe shkatërrojnë lidhjet mes tyre.

E sa shumë janë shtuar thashethemexhinjtë!

Nëse dikush flet mirë dhe me të drejtë për një person në mungesë të tij, rrallë gjendet dikush që t’ia përcjellë atë fjalë.

Por e kundërta ndodh kur dikush flet keq për një person në mungesë të tij: të shumtë janë ata që nxitojnë t’ia përcjellin fjalën!

Të parët tanë të mirë ua mbyllnin portat thashethemexhinjve dhe nuk u jepnin mundësi të përhapnin fjalët e tyre.

Fadël ibn Ijad tregon: “Isha te Uehb ibn Munebbih, kur erdhi një njeri dhe i tha: “Isha te filani dhe ai të shau.”

Uehbi i tha: “A nuk gjeti shejtani dikë tjetër përmes të cilit ta përcillte këtë fjalë?”

Mos u bëni lajmëtarë të shejtanit!

Autor: Ed’hem Sherkavi

Përktheu: Mevlad Çollaku

By: ardhmëriaonline.com

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