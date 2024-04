Meta pretendon se LLaMA 3 performon më mirë sesa Gemini dhe Claude

Por Meta refuzoi të përmendte GPT-4 në postimin e saj. Gjithashtu duhet theksuar se testimet ndihmojnë për të kuptuar sesa i fuqishëm është një model, por nuk janë perfektë.

Gjenerata e ardhshme e modelit AI LLaMA zhvilluar nga Meta, i cili debuton ditën e sotme për ofrues cloud si AWS, performon më mirë se shumica e modeleve ekzistuese AI tha kompania përmes një postimi në blog.

LLaMA 3 ofron dy modele me parametra 8B dhe 70B ku “B” qëndron për “miliarda” dhe nënkupton sesa kompleks është një model. Aktualisht ofron përgjigje vetëm me tekst por Meta thotë se është hap i madh përpara krahasuar me versionin e kaluar.

Meta thotë se LLaMA 3 gjithashtu kupton më shumë udhëzime dhe shkruan kod më mirë. Kompania pretendon se të dy madhësitë e LLaMA 3 fitojnë mbi modelet e ngjashme Gemma të Google, Mistral 7B dhe Anthropic Claude 3 në testim.

Në testimin MMLU, që zakonisht mat njohuritë e përgjithshme, LLaMA 3 8B performonte më mirë sesa Gemma 7B, Mistral 7B ndërsa LLaMA 3 70B tejkalonte Gemini Pro 1.5.

Por Meta refuzoi të përmendte GPT-4 në postimin e saj. Gjithashtu duhet theksuar se testimet ndihmojnë për të kuptuar sesa i fuqishëm është një model, por nuk janë perfektë.