Meta Quest 3 ka kamera të jashtme me ngjyrë dhe kushton 499 dollarë

Nëse keni pritur me padurim që Meta të finalizojë produktin e shumëpritur të realitetit virtual Quest 3, ai moment ka mbërritur.

Kompania tha se Quest 3 do të shitet nga data 10 Tetor ndërsa porositë kanë filluar tashmë. Me një çmim prej 499 dollarësh, është ndjeshëm më i kushtueshëm sesa paraardhësi por ende mënyra më e lehtë për të hyrë në realitetin virtual të gaming.

Ndryshimi më i madh i Quest 3 është integrimi i kamerave me ngjyra të plota dhe shpejtësisë së lartë në kasën e jashtme. Edhe pse përdoruesit e Quest 2 mund të shikonin përmes kamerave të gjurmimit, rezolucioni i ulët dhe ngjyrat bardh e zi ishin të mjaftueshme vetëm për të mos u përplasur me ndonjë objekt.

Sistemi i ri i kamerave sjell një eksperiencë më të pasur jo vetëm në aplikacione dhe lojëra të realitetit të shtuar por edhe për botën që ju rrethon.

Kontrollorët e rinj nuk eliminojnë nevojën për një unazë ndërsa trupi i pajisjes është 40 përqind më i hollë. Ka rezolucion prej 2064×2208, fushëpamje më të madhe, altoparlantë me volum më të lartë dhe një procesor më të fuqishëm Snapdragon XR2 Gen 2.

Edhe pse është menduar si një pajisje më vete, Quest 3 mund të lidhet me kompjuterin për një eksperiencë gaming me efekte vizuale më të fuqishme. Kjo aftësi së bashku me çmimin e ulët e kanë bërë Quest 2 pajisjen më popullore VR në Steam.