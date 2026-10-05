Mianmari konfirmon riatdhesimin e rreth 1.500 qytetarë të tij nga Malajzia

Mianmari konfirmoi të hënën se gati 1.500 shtetas të tij që përfunduan dënimet për qëndrim të paligjshëm dhe vepra të tjera të imigracionit u riatdhesuan nga Malajzia, transmeton Anadolu.
Tre anije birmaneze, duke përfshirë një anije spitalore, u ankoruan në Yangon të dielën në mëngjes, “duke përfunduar një riatdhesim të qetë dhe të suksesshëm në atdhe”, tha Ministria e Informacionit.
Zyrtarët nga ushtria, e njohur lokalisht si Tatmadaw, dhe ministritë përkatëse u koordinuan për të riatdhesuar 1.476 qytetarë.
Anijet e Marinës Birmaneze UMS Mottama, anija spitalore detare UMS Thanlwin dhe UMS Sinphyushin ishin nisur nga Yangon më 24 shtator për riatdhesim, duke mbërritur në Portin Lumut në Malajzi më 28 shtator.
Të nesërmen, Malajzia filloi riatdhesimin e 1.476 shtetasve, pjesë e një grupi më të madh prej rreth 5.000 shtetasish.
Grupi i parë përbëhej nga 1.370 burra, 79 gra, 20 djem dhe shtatë vajza, të moshës nga tetë deri në 60 vjeç.
“Aranzhimet e nevojshme po vazhdojnë për të lehtësuar ribashkimin e tyre të shpejtë me të afërmit dhe anëtarët e familjes, duke siguruar kthimin e tyre të sigurt në vendlindjet e tyre përkatëse”, tha ministria.
Autoritetet birmaneze kanë riatdhesuar gjithashtu 1.905 qytetarë nga Kamboxhia që nga janari.
Vendimi i Malajzisë për riatdhesimin ka ngritur shqetësime me OKB-në dhe grupe të tjera.
Zëdhënësi i UNHCR-së, Matthew Saltmarsh, u tha gazetarëve në Gjenevë javën e kaluar se agjencia ishte “e shqetësuar nga kthimi i afërt i raportuar i rreth 1.500 individëve … me konflikt të armatosur të vazhdueshëm dhe dhunë të përhapur dhe shkelje të të drejtave të njeriut në të gjithë Mianmarin”.
“Sipas ligjit ndërkombëtar, askush nuk duhet të dërgohet në një vend ku mund të përballet me persekutim, torturë, dëmtim serioz ose kërcënime të tjera për jetën, lirinë dhe sigurinë,” tha ai.
Saltmarsh shtoi se UNHCR-ja mbetet e përkushtuar për t’u angazhuar me qeverinë malajziane përmes mbështetjes teknike, dialogut të politikave dhe ndërtimit të kapaciteteve për të zhvilluar masa mbrojtëse të aksesueshme dhe efektive.