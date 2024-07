Mickoski nuk merr ministra shqiptarë në samitin e NATO-s, reagon BDI

Kryeministri Hristijan Mickoski do ta udhëheqë delegacionin e Maqedonisësë Veriut në Samitin e NATO-s që do të mbahet nga 9 deri më 11 korrik në Uashington. Qeveria informoi se delegacioni përbëhet nga ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, ministri i Mbrojtjes, Vllado Misajllovski dhe ai i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski.

Bashkimi Demokratik për Integrim nëpërmjet një komunikate ka shprehur shqetësimin se koalicioni, siç thonë ata, humbës i zgjedhjeve VLEN, si protagonist të poshtërsimit të shqiptarëve, po shpërbën gjithçka të arritur për dy dekada me radhë.

“Delegacioni monoetnik nga Qeveria monoetnike është një dëshmi shtesë se vazalët e VLEN-it i shumëzon me zero si pasojë e mungesës së legjitimitetit zgjedhor dhe etnik. Sot, në delegacionin e RMV-së në Samitin e NATO-s nuk ka vend as për zëvendëskryeministrin ‘xhentëllmen’ e lëre më ndonjë minister”.

Sipas BDI-së, prezenca simbolike e deputetëve në Asamblenë Parlamentare të NATO-s dhe jo në punimet e samitit, nuk e mbulon, siç thonë ata, turpin e shkeljes me dy këmbë të rolit dhe dinjitetit të shqiptarëve si popull shtetformues në vend.

Në samit do të shënohet 75-vjetori i themelimit të NATO-s dhe do të diskutohen të gjitha problemet dhe sfidat me të cilat përballet Aleanca.

Tema kryesore të Samitit do të jenë sigurimi i mbështetjes së besueshme dhe të qëndrueshme për Ukrainën, forcimi i parandalimit dhe mbrojtjes, forcimi i bashkëpunimit industrial të mbrojtjes trans-atlantike dhe rritja e prodhimit të mbrojtjes dhe forcimi i partneriteteve globale me vendet e rajonit Indo-Paqësor. /shenja