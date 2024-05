Microsoft aktivizon passkey për të gjitha llogaritë

Implementimi i tyre e bën të lehtë kyçjen në llogaritë Microsoft pa qenë nevoja të identifikohen me një fjalëkalim çdo herë.

Microsoft vendosi të lançoi mbështetjen për passkey për të gjithë llogaritë konsumatorë ditën e Enjte. Pasi i aktivizoi për Windows 11-ën vitin e kaluar, përdoruesit e llogarive Microsoft tashmë mund të gjenerojnë passkey në Windows, Android dhe iOS.

Ju mund të krijoni passkey për llogarinë tuaj Microsoft duke ndjekur këtë lidhje dhe të zgjidhni fytyrën, shenjën e gishtit, PIN ose një çelës sigurie për të përdorur një pajisje për tu kyçur.

“Sot mund të përdorni një passkey për tu kyçur në aplikacionet dhe uebsajtet e Microsoft, përfshirë Microsoft 365 dhe Copilot në shfletuesit desktop dhe mobile,” tha Microsoft.

Passkey është teknologjia e cila do të sjellë një të ardhme pa fjalëkalime. Microsoft e lançoi për herë të parë në Windows Hello me Windows 10-ën në 2015-ën.

Gradualisht passkey po shndërrohet në një normë e industrisë adoptuar nga Apple, Google, Microsoft dhe emra të tjerë të mëdhenj.